Omicidio Ana Maria, la moglie di Antonio Borgia rompe il silenzio dopo il drammatico gesto del marito

L’omicidio di Ana Maria, violento e crudo, è uno dei casi di queste ore: ma ora la moglie dell’omicida rompe il silenzio dopo il gesto terribile del padre dei suoi figli

L’autopsia sul corpo della vittima

La ricostruzione di quanto accaduto alla giovane ragazza è raccapricciante. Si evince infatti che dai primi risultati dell’autopsia fosse incinta di quattro mesi e che Borgia l’abbia uccisa con dieci coltellate.

Le prime le sono state sferrate in pancia non appena ha rivelato di essere incinta e di voler dire tutto a sua moglie – con una presunta richiesta di denaro per comprare il suo silenzio, ancora da verificare dagli inquirenti. Lei urla e scappa ricoperta di sangue come si evince dai filmati delle telecamere poste al cantiere, ma Borgia riesce a convincerla a salire nuovamente sul furgone per essere portata in ospedale.

Qualcosa scatta nella mente dell’uomo perché la ragazza viene presa a bastonate, le viene tagliata la gola e poi il corpo viene abbandonato per la strada.

Ora la moglie dell’omicida rompe il silenzio.

La decisione della moglie di Antonio Borgia

Una intervista esclusiva rilasciata a News Mediaset dove la moglie di Antonio Borgia – accusato di omicidio – rompe il silenzio sul suo rapporto e sulla sua decisione.

Maria Cagnina racconta che venti anni prima il marito è stato accusato di maltrattamenti sulla prima moglie e aveva già un figlio di 11 anni. Oggi dopo la notizia la moglie resta sconcertata:

“è un gesto atroce…che non merita giustificazioni. chiedo scusa a tutti”

Per poi raccontare di come fosse con lei Antonio:

“per 18 anni è stato un marito e padre presente, non è l’antonino che conosco, non capisco come possa aver fatto una cosa del genere”

Evidenziando il suo comportamento schivo e taciturno degli ultimi giorni, ma che mai avrebbe fatto pensare ad un epilogo così terribile: