Omicidio Acquaviva, donna uccide l’ex marito con una coltellata: “Colpa della nuova compagna”

L’omicidio Acquaviva è una vera e propria tragedia familiare, dove una donna ha ucciso l’ex marito, per “colpa” della nuova compagna. Che cosa ha scatenato questa ira?

L’omicidio Acquaviva ha sconvolto tutti e le motivazioni sembrano essere agghiaccianti, con protagonisti due ex coniugi e la nuova compagna di lui. Ecco cosa è successo

Donna uccide l’ex marito con una accoltellata

Francesco Armigero di 30 anni era sposato con una donna di 29 anni, con la quale ha avuto anche una bambina. Il loro matrimonio è andato a picco, ma per il bene della piccola abitavano nello stesso stabile e lui con una nuova compagna.

Questa mattina nel vano scale c’è stata una discussione furiosa che ha portato alla collutazione e decesso del giovane uomo. Tutto inizia – secondo la ricostruzione – con un litigio tra la donna e la nuova compagna dell’ex marito per un rimprovero fatto alla figlia dei due ex coniugi.

Per mettere pace tra le due donne, Francesco si è messo in mezzo ma l’ex moglie lo ha colpito accoltellandolo con un coltello da cucina – direttamente al lato destro del torace.

La resa e l’arresto della donna

Sul posto oltre alla compagna dell’uomo, erano presenti numerosi familiari degli ex coniugi che hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

L’uomo è stato trasportato urgentemente in Ospedale, ma purtroppo per lui non c’è stato più nulla da fare se non dichiarare l’ora del decesso.

Ora la donna ha confessato l’omicidio, confermato anche dai testimoni presenti, ed è stata arrestata. Il destino della figlia ora è in mano ai familiari, che si ritrova senza il suo papà e con la mamma che ha compiuto un gesto folle.