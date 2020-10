Un omelette soffice, morbida e spumosa davvero irresistibile: scopri come prepararla con la ricetta dello chef giapponese Hiro Shoda.

L’omelette morbida e soffice, ripiena di formaggio e prosciutto, è davvero un secondo piatto facile, velocissimo e irresistibile.

Si prepara in meno di 6 minuti ed è deliziosa, forse anche più buona e gustosa della versione classica. Provare per credere!

L’ariosità del composto e la morbidezza vi conquisteranno al primo morso: non potrete più fare a meno delle omelette soffici, o Fluffy Omelette come le chiama chef Hiro Shoda.

Il procedimento da seguire per ottenere un omelette spumosa e morbidissima è davvero semplice e basilare: dovrete montare gli albumi per ottenere più morbidezza e ariosità.

La cottura in padella antiaderente a fuoco dolce vi assicurerà che l’omelette non si attacchi al fondo della padella o che non si bruci.

Scopri come cucinare l’omelette soffice seguendo la ricetta dello chef giapponese Hiro Shoda: poche semplici mosse e otterrai un risultato eccezionale.

Omelette soffice: ricetta di Hiro Shoda

Ingredienti per 1 fluffy omelette

2 uova

pizzico di zucchero

2 pizzichi di sale

1 noce di burro

2 cucchiai di panna fresca

2 fette di prosciutto crudo

2 fette grandi di formaggio non stagionato (montasio, asiago,fontina…)

Procedimento

Rompete le uova e dividete albumi e tuorli in due diverse ciotole. Nella terrina con i tuorli aggiungete la panna, mescolate con una forchetta energicamente per 15-20 secondi. Con lo sbattitore elettrico montate a neve i tuorli con un pizzico di zucchero e di sale. Unite gli albumi montati a neve agli albumi lentamente, mescolate piano senza smontarli. Accendete il fornello e posizionateci una padella antiaderente da circa 18-20 cm di diametro con una noce di burro sul fondo. Scaldate il burro e distribuitelo su tutta la padella. Quando sarà ben sciolto versate il composto e lasciate cuocere a fuoco medio-basso coperto con il coperchio. Stendete sopra sia il prosciutto che il formaggio e coprite nuovamente, cuocete a fuoco dolce per qualche minuto fino a completa cottura delle uova. Piegate delicatamente l’omelette con l’aiuto di due spatole e servitela su un piatto.

Accompagnatela con una verdura ripassata o del semplice pomodoro crudo a striscioline come fa lo chef Hiro Shoda.

Buon appetito!

