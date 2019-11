Oltre la soglia, anticipazioni puntata 13 novembre: passione tra Tosca e Piergiorgio

“Oltre la soglia” coinvolge gli spettatori, trattando di due nuovi casi nella seconda puntata della fiction, quelli di Silvia e di Roberto

Protagonisti della seconda puntata, Silvia e Lorenzo. La prima soffre di scatti d’ira improvvisi, il secondo ha una vera e propria dipendenza dalla musica. Cos’altro accadrà nella seconda puntata della fiction Oltre la Soglia?

Una psichiatra fuori dagli schemi

Mercoledì 13 novembre 2019 andrà in onda la seconda puntata della fiction diretta da Monica Vallo, Oltre La Soglia. La protagonista è Tosca (personaggio interpretato da Gabriella Pession), una psichiatra fuori dagli schemi e ribelle.

La serie è ambientata in un reparto di neuropsichiatria infantile e in ogni episodio si racconta un caso diverso. Tosca, con metodi fuori dal comune, riesce sempre a risolvere anche i casi più complessi. La donna è molto empatica nei confronti dei suoi pazienti, forse perché anche lei un tempo ha avuto problemi psichiatrici.

I casi di Silvia e Roberto

Nella seconda puntata di Oltre la Soglia verranno esplorati i casi di Silvia (Martina Cerroni) e Roberto (Michele Spadavecchia).

Silvia, a causa di un’improvvisa crisi di rabbia durante le ore scolastiche, verrà immediatamente condotta in reparto da Tosca, che inizierà le sue indagini per risalire alle cause della crisi.

L’altro giovane, Roberto, invece, ha una dipendenza nei confronti della musica, senza la quale si sente improvvisamente in pericolo e disorientato. Tosca dovrà mettersi a lavoro per aiutare il ragazzo nel suo disagio, grazie anche all’aiuto degli altri giovani pazienti del reparto.

Nel frattempo, Piergiorgio Di Muro (interpretato da Giorgio Marchesi) non riesce a togliersi dalla testa Tosca. Tra i due, infatti, vi è un’attrazione fisica inarrestabile. L’affascinante e introverso PM della Procura presso il Tribunale per i Minori, quindi, deciderà di indagare di più sulla donna, che intanto si dimostra sempre più sfuggente nei suoi confronti.