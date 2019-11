Oltre la Soglia, “Due pazienti scompaiono nel nulla”: anticipazioni quinta puntata

Oltre la Soglia torna ad appassionare i telespettatori di Canale 5 con la quinta puntata della fiction Mediaset, composta da 12 episodi

Scopriamo cosa accadrà nella quinta puntata della fiction di Canale 5 con Gabriella Pession, Oltre la soglia.

Il caso di Emma

Nella quinta puntata di Oltre la Soglia, la fiction di Mediaset con Gabriella Pession avrà modo di focalizzarsi sul personaggio di Emma, interpretato dall’attrice Giulia Salerno.

La giovane è costretta a vivere in una casa famiglia da quando ha purtroppo perso entrambi i genitori. La ragazza in questione assume spesso un atteggiamento schivo e silenzioso, che preoccupa molto Tosca e i suoi colleghi, i quali cercano con tutte le loro forze di aiutarla.

Una notte, però, accade un avvenimento alquanto fuori dal comune, che spiazza tutti: all’improvviso Emma riprende a parlare. Da quel momento, Tosca si impegna con tutta se stessa per aiutare la giovane a ristabilire il proprio equilibrio interiore e a iniziare a vivere una vita normale.

La fuga di Marica e Tommaso

Nella quinta puntata della fiction di Canale 5, Oltre la Soglia, avremo anche modo di vedere come Tosca provi a mettere da parte il suo forte malessere, in vista del necessario aiuto psichiatrico che deve dare a due pazienti dell’ospedale, Marica (interpretata dall’attrice Aurora Giovinazzo) e Tommaso (impersonato dall’attore Gabriele Fiore).

I due giovani, infatti, fuggono improvvisamente dall’ospedale: Tosca scoprirà che Marica ha smesso di assumere i farmaci da più di una settimana. La ricerca dei due giovani diventa una vera e propria corsa contro il tempo. Qual è il motivo della fuga? La vicenda assume sfumature romantiche!

Nel frattempo, Di Muro è alla ricerca di Tosca, poiché deve dirle qualcosa di davvero importante. Di cosa si tratta? Per scoprirlo, è necessario seguire la quinta puntata di Oltre la Soglia, in onda mercoledì 4 dicembre in prima serata su Canale 5!