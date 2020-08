Olivia Paladino in bikini è stupenda, la bellissima fidanzata di Conte conquista con il look estivo – FOTO

Olivia Paladino in bikini è stupenda, la bellissima fidanzata di Conte conquista...

La fidanzata di Giuseppe Conte ha conquistato tutti con il suo look da spiaggia che ha messo in evidenza il suo fisico da urlo

Olivia Paladino si è mostrata per la prima volta come non l’avevamo mai vista. Una mise da spiaggia che mostra tutta la sua bellezza. Scopriamo tutto!

Il look estivo di Olivia Paladino

Conosciamo tutti ormai Olivia Paladino, la bellissima fidanzata del premier Giuseppe Conte. La manager è una vera e propria first lady ed è apparsa a Ceglie Messapica in compagnia di Conte.

La donna ha sfoggiato un look estivo da urlo che ha conquistato chiunque abbia avuto il piacere e l’onore di osservarla.

Per l’occasione, Olivia ha scelto un completo color sabbia, con un lupetto monocolore, e pantaloni dal taglio classico, abbinati a scarpe col tacco.

Il look è stato completato da una borsa speciale: la Kelly di Hermes in stile picnic e dall’immancabile mascherina che ricorda a tutti quanto sia ancora importante seguire le direttive ministeriali.

Le foto in bikini da urlo

Bionda, alta e con un fisico da top model, Olivia è cresciuta a Roma. La donna ha una classe innata, che si rispecchia anche nei suoi look, sempre sobri ed eleganti. La sua bellezza non passa sicuramente inosservata, il premier è davvero fortunato!

Qualche settimana fa, la coppia era stata paparazzata durante qualche giorno di relax al mare. Il premier si era concesso una breve vacanza con la compagna al Circeo.

Immediatamente, i media hanno voluto documentare la breve vacanza e hanno mostrato Olivia Paladino sorridente e rilassata, mentre fa il bagno e prende il sole sulla spiaggia in un costume intero che mette in evidenza un fisico perfetto.