Olivia Newton-John, il cancro devastante: ‘Non so quanto tempo mi resta da vivere’

Olivia Newton-John, star di Grease, torna a parlare del carcinoma maligno che la sta consumando. Ecco cos’è successo e quanto le resta da vivere

L’attrice e cantante Olivia Newton-John è tornata a parlare della sua vita con il cancro: ha infatti, non molto tempo fa, scoperto di avere il carcinoma maligno che la sta, piano piano, conducendo alla morte:

“No, non so quanto ancora vivrò. Non ho nemmeno voluto saperlo dai dottori. Sono grata per ogni giorno che vivo. Ogni giorno è un regalo”

Il cancro che le è stato diagnosticato si è diffuso alla colonna vertebrale un paio di anni fa. Per un grosso lasso di tempo è stata sotto l’effetto della morfina poichè il dolore era insopportabile.

Olivia aveva paura di utilizzare la morfina per i suoi forti dolori

Era spaventata all’idea di adoperare la morfina in quanto sa che è una cosa difficile dalla quale staccarsi, ma adesso sta eliminando questa “dipendenza” assieme alla cannabis:

“Quando ti viene data una diagnosi di cancro o una diagnosi di una malattia spaventosa, ti viene improvvisamente detto più o meno quanto vivrai.

Se credi alle statistiche, le farai accadere. Se qualcuno ti dice ‘hai sei mesi da vivere’, molto probabilmente lo farai – perché ci credi”.

Una cosa è sicura: la talentuosa attrice di Grease è viva e non vuole parlare di “guerra” contro il cancro. Preferisce vivere alla giornata, supportata dalle cure e dalla speranza, piuttosto che essere data per spacciata.

Finchè c’è vita c’è speranza: lo dice OIivia Newton-John

A dispetto dei gufi, infatti, anche sui social, la bella cantante non si arrende. Vuole lanciare messaggi positivi e far capire che c’è vita finchè c’è speranza. Attualmente, Olivia si trova assieme al marito e non ha nessuna voglia di perdersi il matrimonio di sua figlia Chloe.

Non possiamo che fare i nostri auguri alla grande attrice che resta una delle icone degli anni ’80: forza, Olivia!