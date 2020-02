Olio Essenziale di Zagara, sai che migliora i sintomi della menopausa?

L’olio essenziale di zagara viene estratto dai fiori dell’albero di arancio amaro attraverso il processo di distillazione a vapore.

Olio essenziale di zagara: scopriamo tutti i benefici per la salute.

Riduce i livelli di cortisolo

Molti di noi conoscono il cortisolo come quell’ormone orribile che sale alle stelle quando sperimentiamo lo stress cronico.

Anche se tale olio non può affrontare le circostanze esterne che causano la tua ansia, può certamente controllare la tua risposta biologica allo stress.

Uno studio pubblicato su Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine ha esplorato gli effetti che l’inalazione di olio essenziale di fiori d’arancio.

Esso ha esercitato sulla concentrazione di cortisolo salivare, dimostrando una riduzione significativa dei livelli dei pazienti.

Abbassa la pressione sanguigna

Lo studio sopra citato ha anche scoperto che la terapia con tale olio ha ridotto i livelli di pressione sanguigna nei partecipanti preipertensivi e ipertesi.

Se hai problemi a controllare la pressione sanguigna a causa di stress cronico, prova a provare l’aromaterapia.

Migliora i sintomi della menopausa

Uno studio del 2014 ha studiato gli effetti dell’olio essenziale di fiori d’arancio sulle donne in postmenopausa.

I ricercatori trovando miglioramenti nei livelli di estrogeni, concentrazione sierica di cortisolo, frequenza cardiaca e pressione diastolica.

Riduce l’infiammazione

Uno studio pubblicato sul Journal of Natural Medicines ha suggerito che i composti trovati in tale olio, come il linalil acetato, hanno il potere di ridurre l’infiammazione sia acuta che cronica.

Questi composti possono anche aiutare a ridurre la sensibilità al dolore.

Questa è una buona notizia se soffri di condizioni infiammatorie dolorose e difficili da trattare come l’artrite reumatoide o la fibromialgia.

Agisce come sostanza antimicrobica

Secondo una ricerca pubblicata nel Pakistan Journal of Biological Sciences, l’olio essenziale di fiori d’arancio è risultato efficace nella lotta contro sei tipi di batteri, tre tipi di funghi e due tipi di lievito.

Questa attività antimicrobica è probabilmente attribuibile alla presenza di nerolidolo e linalolo.

Gli effetti antibatterici sono ottimizzati quando l’olio viene usato localmente sulle infezioni della pelle.

Ma l’inalazione dell’olio durante l’aromaterapia può anche trattare le infezioni interne.

Esercita effetti antispasmodici

La ricerca ha suggerito che riduce tutti i tipi di spasmi muscolari e le condizioni correlate, che vanno dai crampi muscolari legati allo sport ai crampi addominali legati alla diarrea.

Agisce come anticonvulsivante

Uno studio del 2014 ha scoperto che l’olio essenziale di fiori d’arancio contiene persino potenti proprietà anticonvulsivanti che gestiscono l’attività elettrica del cervello per controllare le convulsioni.