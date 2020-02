Scopriamo insieme tutti i benefici dell’olio essenziale di Wintergreen.

L’olio essenziale di Wintergreen è conosciuto in tutto il mondo ed è estremamente popolare tra le persone che soffrono di reumatismi, artrite, gotta e dolore alle ossa e alle articolazioni per una serie di motivi.

Agisce come analgesico

Se strofinato sulla zona interessata, questo olio viene prontamente assorbito attraverso la pelle e la presenza di metil salicilato induce intorpidimento e un effetto anestetico sui nervi.

Aumenta anche la circolazione del sangue e porta calore nella zona.

Induce il rilassamento

Ciò significa che un agente può eliminare il dolore e indurre il rilassamento. Pertanto, è una combinazione di analgesico e rilassante.

Elimina il dolore e scaccia lo stress e la tensione. Si può, dunque, dormire bene alla fine di una giornata stancante per coloro che spesso perdono il sonno a causa di dolore o stress.

Combatte l’artrite

Questo olio combatte i reumatismi e l’artrite in due modi. In primo luogo, se applicato esternamente, penetra facilmente attraverso la pelle intorno ai muscoli e ai tessuti e stimola la circolazione del sangue in quella posizione.

Questa attività, oltre a portare calore nell’area interessata, aiuta a eliminare gli ostacoli nel flusso sanguigno, che è una delle principali cause di reumatismi e artrite e non consente alle tossine come l’acido urico di accumularsi in quel punto.

In secondo luogo, sebbene sia assorbito attraverso la pelle, alla fine raggiunge il flusso sanguigno, dove stimola e aumenta la minzione, fungendo da diuretico.

Questo accelera la rimozione di tossine come l’acido urico dal corpo attraverso la minzione. La rimozione di acqua, grassi e sali in eccesso attraverso le urine aiuta a perdere peso, riducendo anche gli effetti delle condizioni reumatiche.

Allevia gli spasmi

L’effetto rilassante e stimolante di questo olio riduce gli spasmi nei sistemi respiratorio, muscolare, digestivo e nervoso fornendo sollievo da congestione al torace, problemi respiratori, asma, tosse spasmodica, crampi muscolari, disturbi digestivi, diarrea spasmodica, convulsioni e varie afflizioni nervose.

Elimina i cattivi odori

Sebbene abbia un aroma pungente, non è sgradevole. In alcuni casi, può essere utilizzato per mascherare i cattivi odori, ma questo olio non è per un’applicazione regolare, in quanto è abbastanza potente.

Agisce come astringente

Gli astringenti come l’olio essenziale di Wintergreen hanno molto da offrire. Induce contrazioni nel tessuto muscolare, nella pelle, nei vasi sanguigni e nelle radici dei capelli.

La contrazione dei muscoli e della pelle aggiunge fermezza ai muscoli e solleva la pelle, facendoti sentire meglio e sembrare più giovane.

Quando si tratta di vasi sanguigni, questa contrazione aiuta a frenare l’emorragia da vasi feriti o colpiti. Anche le radici dei capelli sono contratte e rafforzate da questo effetto astringente.

Allevia la flatulenza

Puoi goderti i suoi effetti carminativi, ma non prenderlo mai questo olio per via orale, anche con diluizioni molto leggere.

Invece, una volta diluito in acqua, può essere strofinato sul ventre che alla fine espellerà i gas, combattendo la flatulenza.

Promuove la minzione

La proprietà diuretica dell’olio essenziale di Wintergreen deriva dalle sue qualità stimolanti.

Stimola gli organi del sistema urinario e la filtrazione dell’acqua dai reni, aumentando così la frequenza e la quantità di urina.

Questo è di grande aiuto in quanto accelera la rimozione di tossine come l’acido urico e protegge da malattie come reumatismi, artrite e altre che sono causate dall’accumulo di tossine.

Rimuove anche l’acqua, il grasso e il sale in eccesso dal corpo, aiutando così a curare l’edema, i ristagni idrici e l’ipertensione, aiutando nella perdita di peso.

Ciò mantiene puliti anche i reni e la vescica e previene la formazione di calcoli in quei posti.