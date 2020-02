Olio essenziale di Petitgrain, sai che riduce lo stress?

Tutti i benefici per la salute del prodigioso olio essenziale di Petitgrain.

Cos’è il petitgrain? L’arancia amara è stata la prima delle specie di arance a raggiungere il “Nuovo Mondo”, portato avanti nel secondo viaggio di Cristoforo Colombo nel 1943.

Un antico rimedio

Storicamente, le culture del Sud America e della Cina hanno usato le foglie di arancia amara per curare raffreddori, influenza, indigestione e persino nausea.

Un olio moderno

Sebbene esistano alcuni esempi di uso medicinale, l’olio essenziale di Petitgrain è stato tradizionalmente utilizzato in profumeria e cosmetica.

Solo recentemente è stato riconosciuto come un ingrediente efficace nel mondo dell’aromaterapia.

1. Ridurre lo stress

Secondo il dott. Couic Marinier, “I principali benefici dell’olio essenziale di Petitgrain riguardano il sistema nervoso“.

Gli effetti rilassanti dell’olio di Petitgrain sono particolarmente efficaci nel trattamento dell’ansia e della depressione, in quanto è in grado di risollevare l’umore e indurre pensiero positivo.

2. Antispasmodico

Gli spasmi causano contrazioni involontarie di muscoli, tessuti e nervi, che possono causare vari problemi di salute.

Che si tratti del sistema respiratorio, muscolare o digestivo, questo olio è utile per rilassare il corpo e agire come un antidolorifico naturale.

3. Antinfiammatorio

Inoltre, tale olio è un ottimo rimedio naturale per condizioni come bronchite e dolori articolari grazie alle sue potenti proprietà antinfiammatorie.

4. Antisettico

Tale olio può combattere le infezioni e proteggere il corpo inibendo la crescita dei batteri.

Utilizzato esternamente o internamente, questo potente olio sterilizza l’area di interesse oltre a dargli un ambiente di guarigione ottimale.

5. Aiuta a combattere l’insonnia

Come sedativo naturale, l’olio essenziale di questo frutto può aiutare a indurre un sonno notturno migliore e più rilassato.

Il dott. Couic Marinier spiega: “Le proprietà sedative dell’olio di Petitgrain sono state dimostrate in numerosi studi ospedalieri”

E aggiunge: “in particolare nelle cure palliative. È così efficace che può anche essere usato come alternativa all’olio di lavanda ultra-lenitivo”.

A cosa serve l’olio essenziale di Petitgrain?

Lenire

Con potenti benefici antinfiammatori e antibatterici, l’olio essenziale di Petitgrain è un meraviglioso rimedio naturale per calmare la pelle problematica.

Che si tratti di rosacea, irritazione indotta da acne o persino scottature solari, questo olio essenziale aromatico aiuta a lenire e curare la tua pelle.

Tonificante

Per coloro che cercano di ottenere una pelle perfetta, l’olio di Petitgrain ha proprietà stimolanti e tonificanti per aiutare i pori a apparire più piccoli e l’epidermide più uniforme e liscia.

Equilibrio

L’olio essenziale di Petitgrain comprende una combinazione armonizzata di proprietà riequilibranti e detergenti.

Non solo aiuta a livellare gli ormoni che possono esacerbare la pelle incline all’acne, ma tiene anche sotto controllo le scorte di sebo dell’epidermide in modo che la pelle sia nutrita in modo ottimale.

Il dott. Couic Marinier è d’accordo, spiegando che “l‘olio di Petitgrain è ottimo per il trattamento dell’acne, ma non dimenticare di evitare l’esposizione al sole per 3 ore dopo l’applicazione, poiché, come l’olio di limone, è fotosensibile“.

Da dove viene l’olio essenziale di Petitgrain?

Originario del Paraguay, della Spagna e del Marocco, il Citrus aurantium var. l’amara, più comunemente conosciuta come la pianta di arancia amara, è una pianta resistente e sempreverde che può crescere fino a 20 piedi di altezza.

L’olio essenziale di Petitgrain viene coltivato dai ramoscelli e dalle foglie della pianta attraverso un processo di distillazione a vapore, caratterizzato dal suo aroma potente e inebriante.