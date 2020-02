Olio essenziale di limone: sai che puoi usarlo per combattere la forfora?

L’olio essenziale di limone è uno degli oli più facilmente riconoscibili per il suo profumo rinfrescante, energizzante ed edificante.

I benefici per la salute dell’olio essenziale di limone possono essere attribuiti alle sue proprietà stimolanti, calmanti, astringenti, disintossicanti, antisettiche, disinfettanti e antifungine.

Può rendere la pelle più sensibile alla luce solare.

Quando si utilizza questo olio direttamente sulla pelle, è importante stare lontano dalla luce solare diretta per almeno 8 ore e utilizzare una crema solare all’esterno.

1. Cura della pelle

L’olio essenziale di limone è astringente e disintossicante. Le sue proprietà antisettiche aiutano a trattare e schiarire la pelle.

L’olio di limone riduce anche l’eccesso di sebo sulla pelle. Aggiungi alcune gocce di olio al detergente per il viso per aiutare a rimuovere le cellule morte della pelle.

2. Lavanderia

Aggiungere alcune gocce al ciclo di lavaggio o al ciclo di risciacquo finale per rinfrescare il bucato. Anche la lavatrice avrà un odore pulito.

3. Disinfettante

L’olio di limone è eccezionale per disinfettare taglieri di legno e banconi da cucina.

Immergi i panni per la pulizia della cucina in una ciotola d’acqua con diverse gocce di olio di limone per disinfettare.

4. Sgrassatore

Molto efficace nella rimozione di colle ed etichette difficili da rimuovere. L’olio rimuove anche grasso e sporcizia dalle mani, nonché strumenti e stoviglie.

5. Migliora l’umore e la concentrazione

Diffondi nella stanza o metti qualche goccia tra le mani, strofina e inspira.

6. Repellente per insetti

Gli insetti odiano questo olio. Combina il limone con la menta piperita e l’olio essenziale di eucalipto insieme all’olio di cocco per creare un efficace repellente.

7. Cura dei capelli/ unghie

È un efficace tonico per capelli e aiuta ad eliminare la forfora rafforzando i capelli.

8. Supporto immunitario

Mescola alcune gocce di questo olio e olio di cocco e strofina sulla parte posteriore del collo.

9. Cura dei piedi

Aggiungi alcune gocce di olio per aiutare a trattare calli, calli e borsiti.

10. Cura del legno

Mescola l’olio d’oliva e diverse gocce di olio essenziale di limone in un flacone spray di vetro. Spruzzare su legno da pulire e strofinare con movimenti circolari con un panno morbido.