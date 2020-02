Olio essenziale di Ginepro, ottimo rimedio per bruciore di stomaco e non...

I 5 benefici per la salute dell’olio di ginepro. Scopriamoli insieme.

L’olio essenziale di ginepro può essere utilizzato per diversi bisogni. Scopriamo insieme tutti i benefici di questo prodotto.

1. Può alleviare il gonfiore

Le bacche di ginepro hanno proprietà antibatteriche e antimicotiche.

Può prevenire o curare naturalmente le infezioni del tratto urinario e quelle della vescica.

Le bacche sono anche un diuretico naturale, che aiuta il corpo a eliminare i liquidi in eccesso dalla vescica e dall’uretra, riducendo il gonfiore.

Ciò è particolarmente efficace se combinato con altri alimenti antibatterici e diuretici, tra cui mirtilli rossi, finocchio e dente di leone.

2. Può aiutare a guarire e proteggere la pelle

Con capacità antibatteriche naturali, l’olio essenziale di ginepro è uno dei rimedi naturali più popolari per combattere le irritazioni della pelle (come l’eruzione cutanea o l’eczema) e le infezioni.

A causa delle sue capacità antisettiche, può servire come rimedio domestico per l’acne e ad alcune persone piace anche usare l’olio di ginepro per problemi di capelli e cuoio capelluto come la forfora.

Usa da 1 a 2 gocce mescolate con un olio vettore come un delicato astringente o idratante dopo aver lavato il viso.

Puoi anche aggiungerne un po’ alla tua doccia per aiutare a trattare imperfezioni, odori e funghi ai piedi. Per capelli e cuoio capelluto, puoi aggiungere alcune gocce al tuo shampoo e/o balsamo.

3. Incrementa la digestione

Il ginepro può aiutare a stimolare gli enzimi digestivi e facilitare la scomposizione e l’assorbimento di proteine, grassi e sostanze nutritive dagli alimenti.

Questo perché è un “amaro”. Gli amari sono erbe che iniziano il processo digestivo. Tuttavia, questo non è stato testato accuratamente sull’uomo.

Ma ha dimostrato di essere vero in almeno uno studio sugli animali, in cui le mucche avevano significativamente migliorato la digestione quando venivano somministrati oli essenziali di aglio e bacche di ginepro.

Alcune persone usano tale olio per la perdita di peso, ma questo beneficio non è stato supportato da nessun solido studio sull’uomo.

Per un aiuto digestivo naturale o una pulizia del fegato, puoi provare a prendere l’olio di ginepro come integratore alimentare aggiungendo da 1 a 2 gocce a un frullato o acqua (ma fallo solo se sei sicuro di avere un olio puro di grado terapeutico al 100%). Si consiglia di consultare prima il proprio medico.

4. Favorisce il riposo

L’odore delle bacche di ginepro offre supporto emotivo e riduce i segni fisici ed emotivi dello stress. Considerato nel folklore come un rimedio naturale all’ansia, alcune fonti affermano che è uno degli oli essenziali più efficaci per affrontare il trauma e il dolore interiori perché il ginepro può avere effetti positivi sulle risposte di rilassamento nel cervello quando inalato.

Usa l’olio essenziale di bacche di ginepro a casa diffondendolo in tutta la tua camera da letto, tamponandone un po’ sui polsi (diluito con un olio vettore) o inserisci tale olio – qualche goccia – al tuo detergente per bucato in modo che il l’odore rimane sui tuoi vestiti e lenzuola.

Puoi anche aggiungere alcune gocce direttamente a un bagno o a un mix di sali da bagno curativi fatti in casa per un ammollo rilassante e curativo.

5. Sollievo da bruciore di stomaco e reflusso acido

Un altro uso tradizionale dell’olio essenziale di bacche di ginepro è il trattamento per il bruciore di stomaco e reflusso acido.

Per lenire i sintomi di indigestione come il reflusso acido, massaggia da 1 a 2 gocce di olio di bacche di ginepro miscelate con olio di cocco su tutto lo stomaco, l’addome e il torace o prendi in considerazione di prenderlo internamente.

Tuttavia, consultare il proprio fornitore di assistenza sanitaria naturale prima di ingerirlo.