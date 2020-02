Olio essenziale di Geranio, sai che puoi usarlo come deodorante?

Tutti i benefici per la salute dell’olio essenziale di Geranio.

L’olio essenziale di geranio ha molti benefici sulla nostra salute. Scopriamoli insieme.

Combatte le infezioni

Il geranio può aiutare a proteggere il corpo dalle infezioni. Ha dimostrato la capacità di fermare sulla pelle 22 diversi tipi di batteri e 12 tipi di funghi.

Ad esempio nei pazienti che soffrono del piede d’atleta, l’aggiunta di 4-5 gocce di olio di geranio a un pediluvio con acqua calda e sale marino può aiutare a combattere l’infezione. Per migliori risultati, usalo due volte al giorno.

Guarisce le ferite

Il geranio potrebbe aiutare a curare ferite. Con le sue potenti proprietà cicatrizzanti (= guarigione della pelle), aiuta la circolazione sanguigna sotto la superficie della pelle. Sfuma anche l’aspetto di cicatrici e macchie di acne nella pelle.

Promotore della minzione e dei cattivi odori

Favorisce la minzione. Aiuta a liberare tossine, zucchero e sodio dal corpo. Elimina, inoltre, i cattivi odori del corpo, pertanto, può essere usato come deodorante, grazie alle sue proprietà antibatteriche.

Antidolorifico

Il geranio può ridurre il dolore ai nervi. Mescola un cucchiaio di olio di cocco con tre gocce di questo olio essenziale, quindi massaggialo nell’area in cui senti dolore.

Toner muscolare

Grazie alle sue proprietà astringenti, il geranio aiuta a rafforzare e contrarre i muscoli. Previene il rilassamento del muscolo e della pelle e può aiutare ad allentare prematuramente i denti stringendo le gengive.

Antirughe

L’olio essenziale di geranio riduce anche le rughe e rassoda la pelle del viso.

Pertanto ritarda gli effetti dell’invecchiamento precoce. Mescola un cucchiaio di olio di jojoba in 5 cucchiaini di olio di geranio e massaggia nelle zone interessate.

Supporto per la salute mentale

Ha il potere di migliorare la funzione della mente che eleva il tuo spirito e aiuta le persone che soffrono di depressione e ansia.

Possibile prevenzione della demenza e della malattia di Alzheimer

Per prevenire la formazione di malattie neurodegenerative, questo olio può lavorare con la chimica del cervello per prevenire queste condizioni che portano alla perdita di memoria.

Prevenzione dell’emorragia

Accelera la coagulazione del sangue che aiuta la guarigione delle ferite e impedisce alle tossine di entrare nel flusso sanguigno attraverso ferite non coagulate.

Rilassante

hai bisogno di una pausa? L’olio di geranio emana un aroma calmante simile al profumo della rosa. Metti qualche goccia di questo olio su un cotone o una lana e mettilo accanto alla tua lampada.

Assicurati di fare respiri profondi di tanto in tanto per far entrare l’olio nei tuoi sensi e calmare la tua mente.

Supporto per la crescita cellulare

Aiuta a riciclare le cellule morte e la rigenerazione di nuove cellule per promuovere la crescita cellulare. Permette al metabolismo di funzionare in modo più efficace.

Aggiungi aroma ai profumi

Le foglie di geranio forniscono profumo e aroma nell’incredibile profumo simile all’arancia, alla rosa, al limone, al cioccolato e alla menta piperita.

Repellente per insetti

Miscelato con olio di soia può essere un buon repellente per insetti. Puoi ripetere l’applicazione dell’olio più volte al giorno se sei stato morso da un insetto.

Per tenere lontani gli insetti di notte, aggiungi alcune gocce di questo olio essenziale a un batuffolo di cotone o di lana e posizionalo accanto alla luce notturna.