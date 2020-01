Raffreddore: ecco quale olio naturale usare per mandarlo subito via

L’Eucalipto è un albero sempreverde originario dell’Australia ma coltivato in tutto il mondo.

Olio essenziale di Eucalipto: tutti i benefici per la nostra salute.

Sollievo dal raffreddore

Forse conosci questo olio a partire da prodotti come Vicks VapoRub, dove agisce per liberare le vie respiratorie.

L’olio di eucalipto viene spesso utilizzato sotto forma di inalazione di vapore per alleviare i sintomi del raffreddore, anche se sono necessari studi per confermare il valore di questo uso.

Bronchite

Nella fitoterapia tradizionale, il tè o l’olio di eucalipto vengono spesso utilizzati sia internamente che esternamente sul petto.

La bronchite è un’infiammazione comune del rivestimento dei tubi che trasportano aria da e verso i polmoni che spesso si sviluppa da un raffreddore.

Sinusite

Il cineolo può aiutare ad accelerare la guarigione della sinusite acuta, che spesso inizia come un raffreddore e poi si trasforma in un’infezione batterica.

Asma

Le prime ricerche mostrano che l’eucaliptolo potrebbe essere in grado di aiutare le persone affette da asma.

Anche se alcune persone con asma grave sono state in grado di ridurre il loro dosaggio di farmaci steroidei assumendo eucaliptolo, bisogna sempre rivolgersi al medico per un uso del genere.

Olio essenaziale di Eucalipto per guarire le ferite

Unguenti topici contenenti l’olio sono stati usati nella medicina aborigena tradizionale per sostenere la guarigione delle ferite, un uso che la scienza moderna ha studiato.

Questo tipo di azione antibatterica può rendere l’olio di eucalipto un trattamento efficace per piccoli tagli e ferite.

Sollievo dal dolore

Come molti oli essenziali, l’olio di eucalipto viene studiato per il suo utilizzo come antidolorifico.

In uno studio del 2013, ecco cosa è stato scoperto.

L’inalazione di olio di eucalipto per 30 minuti in tre giorni consecutivi dopo l’intervento di sostituzione del ginocchio è risultata efficace nel ridurre il dolore e la pressione sanguigna dei pazienti.

Olio essenziale di Eucalipto per l’igiene orale

Le prime ricerche pubblicate sul Journal of Periodontology mostrano quanto segue.

La gomma da masticare contenente lo 0,3% allo 0,6% di estratto di eucalipto può ridurre la placca dentale e la gengivite e migliorare l’alitosi in alcune persone.