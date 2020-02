Olio essenziale di cipresso, sai che cura le ferite? Ecco come utilizzarlo

Per secoli, l’olio essenziale di cipresso è stato salutato in aromaterapia per le sue proprietà medicinali, nonché per una varietà di benefici ringiovanenti e botanici.

Che si tratti di curare le ferite, migliorare il sistema respiratorio o calmare la mente, ecco tutto ciò che devi sapere sull’olio essenziale di cipresso.

1. Guarisce ferite e infezioni

L’olio essenziale di cipresso contiene canfene un forte antisettico che accelera il processo di guarigione di ferite e infezioni.

2. Antispasmodico

L’olio di cipresso è estremamente efficace nel trattamento di spasmi, crampi e dolore associati a queste afflizioni.

Che si tratti di sistema respiratorio, articolazioni, muscoli o intestino, tale olio è un ottimo rimedio naturale.

3. Regola il flusso sanguigno

L’olio essenziale di cipresso ha proprietà emostatiche. Ciò significa che può arrestare il flusso sanguigno e favorire la coagulazione, restringendo al contempo i vasi sanguigni per arrestare il flusso sanguigno eccessivo.

A tal fine, non solo l’olio di cipresso è ottimo per una rapida guarigione, ma migliora anche la circolazione.

4. Aiuta il sistema respiratorio

Per un trattamento completo per migliorare i processi respiratori, questo olio è altamente efficace.

Come espettorante, risolve la congestione ed elimina il catarro per aiutarti a respirare più facilmente. Inoltre, questo potente olio può tonificare il sistema respiratorio e aumentare l’efficienza polmonare per benefici a lungo termine.

5. Allevia lo stress

L’olio essenziale di cipresso può indurre sensazioni di rilassamento e fornire un lieve effetto sedativo. Q

uesto può funzionare per combattere gli effetti dello stress, dell’ansia e persino della depressione, aumentando l’umore e stimolando la felicità.

6. Drenare

Secondo il dott. Couic Marinier, “il principale vantaggio di Cypress Essential Oil è legato al sistema linfatico“.

Questo sistema è responsabile della rimozione delle tossine dai nostri corpi. Tuttavia, a volte può diventare inefficiente, causando un accumulo di impurità.

Grazie alla capacità di stimolare il drenaggio linfatico, può aiutare a eliminare queste tossine e lasciare la tua carnagione perfettamente disintossicata e fresca.

Purificare

Grazie alle sue proprietà antisettiche, l’olio essenziale di cipresso è ottimo per una pulizia profonda, i pori profondamente penetranti. Questo rende questo olio ideale per sblocchi.

Se l’acne è la tua preoccupazione principale, cerca anche altri oli essenziali come l’olio dell’albero del tè e l’olio di salvia sclarea], che sono anche molto efficaci.

Tonico

Come potente astringente, l’olio essenziale di cipresso può essere utilizzato localmente per fornire un effetto tonificante sulla pelle. La tua pelle sarà lasciata più stretta, più sollevata e rimbalzante.

L’olio di incenso e l’olio di lavanda sono anche ottimi per eliminare i segni dell’invecchiamento rivelatori.