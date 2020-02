Olio essenziale di arancia dolce: sai che allevia gli spasmi muscolari?

Tutti i benefici per la salute dell’olio essenziale di arancia dolce.

L’olio essenziale di arancia dolce vanta una serie di benefici per la salute.

Se stai cercando di stimolare il tuo sistema digestivo, ridurre gli spasmi che portano a crampi o tosse o combattere le infezioni, questo olio essenziale può essere molto utile.

Allevia gli spasmi muscolari

Gli spasmi sono contrazioni muscolari involontarie e spesso sono la causa di crampi, dolore muscolare, disagio addominale e persino tosse.

Le proprietà antispasmodiche di questo olio essenziale aiutano a ridurre gli spasmi.

Per dolori addominali, dolori muscolari o crampi, mescola alcune gocce di questo olio con un olio vettore e massaggia delicatamente sulla zona interessata.

Per curare una tosse spasmodica, puoi usare questo olio da massaggio direttamente sul petto e sul collo o semplicemente diffondere l’olio essenziale di arancia dolce in tutta la casa.

Riduce il gas

L’accumulo di gas può spesso essere doloroso, causando bruciore di stomaco o estremo disagio allo stomaco.

Le proprietà carminative di questo olio essenziale possono alleviare questo dolore e ridurre l’accumulo di gas. Aiuta a rilassare i muscoli addominali, consentendo di eliminare i gas senza dolore.

Per ridurre il gas, aggiungi un paio di gocce di olio essenziale a un olio vettore e massaggia sull’addome inferiore. Puoi anche aggiungere una goccia di questo olio essenziale a un bicchiere d’acqua e prenderlo internamente.

Migliora l’umore e aumenta l’energia

Forse una delle proprietà terapeutiche più note dell’olio essenziale di arancia dolce è la sua capacità di ridurre lo stress e la fatica.

La semplice inalazione di questo olio può ridurre i sentimenti di ansia e stress. Migliorando l’umore, aiuta anche a promuovere la chiarezza mentale.

Promuove una migliore digestione

Quesot olio stimola il flusso di bile dal fegato. La secrezione di bile è vitale per l’intero processo digestivo.

Aiuta anche a stimolare la secrezione di enzimi e ormoni sani. Le proprietà carminative e antispasmodiche dell’olio essenziale di arancia dolce funzionano anche per alleviare la flatulenza e ridurre i crampi allo stomaco.

Per aiutare a stimolare il sistema digestivo, diffondi questo olio in tutta la casa 15-20 minuti prima di mangiare. In alternativa, mescola alcune gocce con un olio vettore e utilizzalo come olio da massaggio sullo stomaco e sull’addome inferiore.

Lenisce i muscoli e le articolazioni doloranti

L’infiammazione cronica è una causa alla base di molte malattie. Non importa quale sia la causa dell’infiammazione, l’olio essenziale di arancia dolce può aiutare. È particolarmente efficace contro il dolore causato dall’infiammazione.

Se soffri di dolori muscolari o articolari causati da infiammazione, mescola alcune gocce di questo olio essenziale con un olio vettore e massaggia sulle aree dolenti. Puoi anche aggiungere alcune gocce di questo olio per un bagno rilassante.

Potenzia la funzione del sistema immunitario

L’alto contenuto di limonene nell’olio essenziale di arancia dolce lo rende un potente antiossidante.

Aiuta il corpo a combattere i radicali liberi, il che aiuta a ridurre i segni dell’invecchiamento e il rischio di sviluppare alcune malattie.

Le proprietà diuretiche di questo olio aiutano a liberare il corpo dalle tossine, che a sua volta aiuta il sistema immunitario a funzionare in modo più efficiente.

Grazie alle proprietà toniche di questo olio, si va a rafforzare tutti i sistemi del corpo. Quando tutti i sistemi funzionano in modo efficiente, sei complessivamente più sano.

Per migliorare la funzione del sistema immunitario, diffondere questo olio in tutta la casa o aggiungere una goccia a un bicchiere d’acqua e prendere internamente.

Cura i problemi della pelle

L’olio essenziale di arancia dolce è un potente antisettico e antiossidante, che è la combinazione perfetta per ottenere una pelle sana e giovane.

Le proprietà antisettiche combattono i batteri che causano l’acne. Piuttosto, gli antiossidanti riducono la comparsa di rughe e altri segni dell’invecchiamento.

Le proprietà antisettiche di questo olio sono efficaci anche nella prevenzione di infezioni in piccoli graffi, ustioni, morsi o altre ferite minori.

Per una pelle pulita e sana, aggiungi alcune gocce di olio essenziale di arancia dolce al tuo detergente o idratante quotidiano.

Puoi persino curare l’acne posizionando una goccia di questo olio su un batuffolo di cotone e tamponando delicatamente le aree interessate. Per prevenire l’infezione nelle ferite minori, aggiungi una goccia di questo olio su una benda prima di coprire la ferita.