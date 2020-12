Olio di Vetiver, calma l’umore e fa crescere i capelli più velocemente

L’olio di Vetiver ha ottime proprietà benefiche: aiuta i capelli a crescere velocemente, calma l’umore e molto altro.

L’olio essenziale di Vetiver non è tra i più conosciuti ma possiede ottime proprietà per l’organismo. Da secoli viene utilizzato in medicina naturale come rimedio efficace contro la perdita di capelli e non solo.

Scopri le proprietà benefiche dell’olio di vetiver.

Olio di Vetiver, olio essenziale benefico

L’olio di vetiver ha un profumo inconfondibile: intenso, spiccato e persistente. Oltre a possedere ottime proprietà benefiche è molto indicato nella cura della persona e nell’igiene personale.

Un vero e proprio elisir di bellezza e benessere, l’olio di vetiver si ottiene dalla spremitura di una pianta che proviene dalla lontana India. Le radici della pianta chiamata appunto vetiver vengono tagliate, fatte essiccare e poi polverizzate per ricavarne l’olio essenziale.

Tra le sue tante proprietà sappiamo che aiuta i capelli a crescere sani e forti molto più velocemente del normale, a calmare l’umore, a rilassarvi e non solo.

Calma lo stress e fa crescere i capelli

Se siete stanchi, stressati o percepite di aver accumulato un carico eccessivo di tensione utilizzate quest’olio essenziale per acquisire nuovamente la concentrazione e scacciare via tutte le preoccupazioni. L’olio di vetiver ha un forte potere calmante, ne bastano poche gocce sul cuscino o massaggiate sul corpo per fare effetto.

In alternativa, per rilassarvi al 100%, mettetene qualche goccia in una vasca di acqua calda e concedetevi uno strepitoso bagno caldo.

La sua capacità rilassante e sedativa è da anni riconosciuta per aiutare il sistema nervoso ad allentare le tensioni: sparso nella vasca di acqua calda, massaggiato sulle tempie e sul resto del corpo.

Un altra fantastica proprietà di quest’olio è la capacità di aumentare e velocizzare la crescita dei capelli. Se vedete che i vostri capelli sono sofferenti e soprattutto sembrano bloccati alla medesima lunghezza da mesi allora qualche goccia di olio di vetiver farà al caso vostro.

Dopo la doccia applicatene 3 gocce sulle lunghezze con i capelli ancora bagnati, poi asciugateli dolcemente con il phon non troppo forte e bollente. Una volta a settimana massaggiatene 2 gocce sulla cute per stimolare la ricrescita e velocizzarla.