Olio di Neem per capelli più sani: zero forfora e capelli più lunghi

Olio di Neem per capelli più sani: elimina la forfora, li fa crescere velocemente e reidrata i capelli secchi e spenti. Ecco come e quando usarlo al meglio!

Usate l’olio di Neem per capelli più sani e belli, è la soluzione che fa per voi: naturale, semplice ed efficace!

L’olio di Neem viene estratto da una pianta indiana sempreverde, l’albero di Azadirachta Indica. Utilizzato in tanti modi è ottimo come insetticida e ha proprietà curative oltre che antisettiche.

Pratico ed efficace per la cura dei i tuoi capelli, sai come e quando usarlo?

Prova anche tu ad utilizzare l’olio di Neem per capelli più sani e lucenti, vediamo in quali situazioni è bene applicarlo per ottenere il massimo beneficio.

Olio di Neem per capelli più sani, quando e come usarlo?

Perfetto per curare i disturbi che affliggono il cuoio capelluto, potrai usarlo per diversi scopi e mantenere i tuoi capelli più belli e sani.

Capelli secchi

La composizione grassa e oleosa di questo favoloso olio lenisce la pelle ma anche il capello stesso: quando secco e disidratato verrà in gran parte riparato dall’olio di Neem che eviterà anche la crescita smisurata di doppie punte.

Dall’effetto lisciante e ammorbidente, quest’olio renderà i vostri capelli ispidi molto morbidi proprio come la seta. Applicane una goccia sulle lunghezze dopo averli asciugati per un effetto duraturo.

Per farli crescere più velocemente

Protegge il cuoio capelluto dai numerosi danni che provocano i radicali liberi grazie alla sua azione antiossidante.

L’applicazione giornaliera stimola il follicolo e aumenta la ricrescita del capello. Saranno più forti e sani dopo un mese di applicazione giornaliera e cresceranno più in fretta!

Capelli grassi

L’olio di Neem ha forti proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e antifungine perciò se applicato spesso sulla cute la mantiene in salute!

Dall’effetto rinfrescante e astringente aiuta a regolare la produzione di sebo del cuoio capelluto: massaggiate la cute 2-3 volte a settimane con un impacco a base di olio di Neem e i capelli saranno meno grassi.

Dermatite, forfora o eczema

La sua funzione antinfiammatoria libera la cute dai fastidi dovuti a dermatite ed eczema: addio prurito e fastidi irritanti, percepirete un gran sollievo massaggiando la cute con quest’olio all’occorrenza.

Aiuta a combattere la forfora perché grazie alla sua funzione antifungina combatte il fungo che normalmente la causa nel 90% dei casi.

Addio pidocchi

Essendo un forte antiparassitario efficace contro pulci e zecche, si rivela essere anche un ottimo alleato nella lotta contro i pidocchi: riesce a sterminarli con poche applicazioni!

