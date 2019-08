Olio di eucalipto: ecco cosa e come guarisce

Puoi usare l’olio di eucalipto per trattare tutto, dall’alitosi alla bronchite, fino ai raffreddori e all’influenza.

Gli aborigeni australiani usavano tradizionalmente le infusioni di foglie di eucalipto per alleviare la congestione respiratoria, la tosse e la febbre e come applicazioni topiche per i muscoli doloranti.

L’olio essenziale è stato distillato dagli eucalipti non molto tempo dopo l’arrivo in Australia dei primi coloni europei. La produzione commerciale iniziò a metà del 1800 e presto divenne molto apprezzato in tutto il mondo per le sue proprietà antisettiche e antibatteriche.

Come funziona l’olio di eucalipto

L’olio di eucalipto contiene diversi componenti attivi. Il più importante è l’1,8-cineolo (a volte indicato come eucaliptolo), che ha un effetto antimicrobico contro una vasta gamma di batteri, virus e funghi che causano malattie.

Come usare l’olio di eucalipto

Per condizioni respiratorie come asma, sinusite, bronchite, raffreddore e influenza, l’olio di eucalipto viene spesso usato come inalazione, comunemente tramite un nebulizzatore o un vaporizzatore in cui l’olio viene diluito in acqua fumante.

A volte viene anche usato in una crema o unguento che vengono sfregati sul petto, offrendo le azioni terapeutiche attraverso una combinazione di inalazione e penetrazione dell’olio attraverso la pelle. A volte è anche incluso in pastiglie per la gola o miscele per la tosse in quantità minime.

Le applicazioni topiche di olio essenziale di eucalipto (di solito in concentrazioni diluite) possono anche essere usate per trattare infezioni di vario tipo.

Ad esempio, l’olio essenziale e / o 1,8-cineolo derivati ​​da esso sono spesso inclusi nei prodotti per il collutorio per aiutare a uccidere i batteri che causano placca, gengivite e alitosi. L’olio di eucalipto può anche essere aggiunto al bucato per uccidere gli acari della polvere nei fogli, disinfettare i vestiti e lasciare il bucato fresco.

La ricerca suggerisce anche che un unguento contenente olio di eucalipto e altre sostanze antimicrobiche può essere utile nel trattamento delle infezioni fungine dell’unghia del piede.