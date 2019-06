Olimpiadi invernali 2026, giorno decisivo: resa dei conti per Milano-Cortina

Le Olimpiadi invernali 2026 oggi la decisione finale alle ore 18 con una resa dei conti che sta tenendo tutti con il fiato sospeso

Mancano ancora alcuni anni alle Olimpiadi Invernali 2026 ma è oggi il giorno decisivo per proclamare chi tra Milano-Cortina e Stoccolma-Aare potrà festeggiare.

Giorno decisivo per le Olimpiadi invernali

E’ tutto pronto e alle ore 18 si prenderà la decisione finale, in vista della 134esima edizione del Cio in Svizzera – Losanna. Un testa a testa molto sentito tra Milano-Cortina e Stoccolma-Aare.

Il premio finale? L’aggiudicazione dei giochi olimpici invernali per il 2026 con la candidatura italiana che sembra essere molto più forte dei tanto temuti avversari svedesi.

Nonostante questo fino all’ultimo minuto non si saprà nulla: a votare 82 membri di 68 differenti Paesi e l’Italia ne avrà bisogno di 42.

Il testa a testa Italia-Stoccolma

42 sono i voti che servono all’Italia per battere la rivale e raggiungere l’obbiettivo per i 25mi giochi invernali nel 2026.

Non è facile, perché in questo caso saranno la maggior parte dei votanti a decretare il vincitore senza considerare gli assenti e tutti gli esclusi.

Un percorso molto lungo che ha visto molti Paesi fare un passo indietro, come Sion – Sapporo – Graz. Quello che spera il Presidente del Coni è che sia l’Italia ad aggiudicarsi tutto avendo una documentazione molto convincente.

La giornata che si prospetta oggi sarà molto lunga e delicata, con l’annuncio che arriverà alle ore 18.00. Per questo motivo a Milano è stato predisposto un maxischermo – in Piazza Gae Aulenti – così da poter vedere la proclamazione in diretta con la distribuzione di alcuni gadget.