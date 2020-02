Olimpiadi di Tokyo, rinviate per il coronavirus? La decisione del premier Abe

Dopo la Serie A ora l’attenzione si sposta verso le Olimpiadi di Tokyo che potrebbero essere rinviate per il coronavirus. La decisione del Premier Abe.

Olimpiadi di Tokyo a rischio? Se fino a poche ore fa la situazione sembrava non destare alcuna preoccupazione ora il Premier Abe prende una decisione.

Olimpiadi di Tokyo 2020

Le disposizioni sino a poche ore fa evidenziavano una continuità nella preparazione per i Giochi Olimpici dal 22 luglio sino a domenica 9 agosto.

In questi giorni di totale allarme per il Mondo, si sono viste molte manifestazioni annullate e una Serie A italiana che non solo si potrebbe giocare a porte chiuse ma addirittura essere fermata per motivi di sicurezza.

Nella giornata di ieri il Presidente Coni Giovanni Malagò ha confermato che i giochi non sarebbero stati a rischio per il coronavirus che sta investendo la popolazione mondiale:

“bisogna essere ottimisti, sarei un irresponsabile dicessi una cosa diversa. le olimpiadi si faranno sicuramente e vi do la mia parola d’onore”

Queste le parole riportate alla Giunta Nazionale del Coni attraverso Sport Mediaset.

Vincenzo Spadafora Ministro delle politiche giovanili e dello sport ha voluto ringraziare il Presidente Malagò per le ore di confronto e per la determinazione con la quale si va avanti nonostante il grande allarme mondiale.

La decisione del Premier Abe

In questi minunti il Premier Abe ha invece evidenziato che i Giochi Olimpici potrebbero subire un rinvio a causa dell’emergenza mondiale del coronavirus.

Shinzo Abe ha quindi invitato tutte le associazioni sportive di posticipare di due settimane – minimo – le organizzazioni che mirano agli eventi con raduno di masse.

Se questa sua richiesta venisse approvata, potrebbe slittare tutto anche la data inizio giochi prevista ad oggi al 22 luglio. Una decisione difficile che in queste ore potrebbe cambiare anche la sorte dei giochi olimpici.