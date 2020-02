Olanda, violente esplosioni in due uffici postali: paura ad Amsterdam e Kerkrade

Sono due le violente esplosioni in Olanda che hanno interessato gli uffici postali ad Amsterdam e Kerkrade. Ecco i primi aggiornamenti

Esplosioni violente che hanno paralizzato due città: è accaduto in Olanda nelle sedi delle Poste.

Due pacchi bomba in Olanda

Forse sono stati due pacchi bomba che sono esplosi quasi in simultanea in due città, all’interno dell’ufficio postale. La prima è avvenuta alle ore 8 di questa mattina ad Amsterdam mentre la secconda alle ore 8.30 a Kerkrade.

La polizia locale ha evidenziato che non ci sarebbero morti o feriti ma i due edifici sono stati evacuati.

Sono in corso le indagini per capire se le due esplosioni abbiano o meno un nesso tra loro e se si possa escludere la pista del terrorismo.

Non sarebbe la prima volta, infatti il mese scorso è stato recapitato un pacco bomba in un Hotel di Amsterdam, insieme ad altri in alcune imprese importanti in varie zone.

In aggiornamento