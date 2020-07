Ogni Mattina, mega-flop televisivo: per Adriana Volpe si mette molto male

Il pubblico mal digerisce Ogni Mattina, il nuovo morning show di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Il flop è stato così rumoroso da entrare nella storia dell’emittente televisiva.

Crescono gli ascolti di Ogni Mattina? Macché. Adriana Volpe deve fare i conti con dei dati decisamente sconfortanti. La prova dell’Auditel, in grado di far sprofondare i conduttori e di stroncare intere carriere televisive, sta penalizzando il nuovo morning show firmato Tv8.

Inutile girarci intorno. La settimana scorsa, precisamente nella puntata di mercoledì 8 luglio, lo share televisivo della trasmissione Ogni Mattina è stato pari allo 0,8%. Nulla, praticamente.

Ogni Mattina, clamoroso flop: per la conduttrice Adriana Volpe si mette male

È triste constatare che gli ascolti del nuovo morning show di Tv8 non riescano proprio a salire. Un flop anche per la puntata che ha visto come ospite di punta Andrea Denver, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 con il quale Adriana Volpe ha avuto un feeling particolare durante il reality show.

È tutto inutile. I co-conduttori Alessio Viola e Adriana Volpe non riescono proprio a superare i 100 mila telepettatori. Appare del tutto evidente che il nuovo format televisivo non stia raccogliendo i risultati inizialmente sperati.

Sebbene l’ex conduttrice Rai si sia sempre detta poco interessata ai dati d’ascolto della sua nuova avventura televisiva, resta un grande punto di domanda: come mai Ogni Mattina non riesce ad ingranare? Questo, sfortunatamente, non ci è dato sapere.

Tv8, lo show di Adriana Volpe si avvia alla chiusura?

Al momento attuale si vocifera che gli autori di Tv8 stiano pensando di attuare il cosiddetto piano B: un escamotage per riuscire a far salire i dati d’ascolto.

Nemmeno il tentativo di inserire la rubrica di gossip all’interno della trasmissione ha convinto i telespettatori. Ascolti in picchiata. Una vera tragedia per Tv8, che aveva grandi aspettative su questo nuovo format.

Ma Adriana Volpe non ci sta e non si arrende alla definizione di “flop”. Gli ascolti deludenti del suo nuovo show non sembrano intimorirla.