Ogliastra, accoltella la ex e uccide il figlio 19enne della donna: era...

Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Recentemente l’uomo era stato arrestato per maltrattamenti ed era stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla donna.

L’omicida è ancora in fuga. La donna è stata soccorsa dal 118 e si trova ora ricoverata all’ospedale di Lanusei.

Omicidio in Sardegna

Ha prima accoltellato la sua ex compagna, poi come una furia si è scagliato contro il figlio della donna, che era intervenuto per proteggerla.

È quanto accaduto questa mattina all’alba nel comune di Tortolì in Ogliastra.

La donna si trova ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Lanusei, mentre per il ragazzo, Mirko Farci, non c’è stato nulla da fare, nonostante gli immediati soccorsi giunti sul posto.

L’uomo, un 29enne di origini pakistane, dopo il delitto si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato in tutta l’Ogliastra.

Divieto di avvicinamento

Il 29enne era stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna.

Sul posto sono giunti carabinieri, militari della Guardia di Finanza e agenti di Polizia.

Resta da chiarire perché il 29enne si trovasse nell’appartamento della sua ex compagna, Paola Piras, 50 anni, nonostante la decisione del giudice.

«Siamo tutti attoniti e profondamente scossi da questa tragedia che ha spezzato irrimediabilmente la serenità di tutti noi. Ciò che è accaduto è insopportabile e inaccettabile. Una giovane vita spezzata e una madre che combatte per la vita»

ha commentato il sindaco di Tortolì Massimo Cannas.