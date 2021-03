Oggi in tv, palinsesto di lunedì 15 marzo: film e programmi imperdibili

Scopriamo insieme cosa propongono le principali reti televisive per la serata di oggi lunedì 15 marzo 2021.

Film, fiction e nuovi programmi: ecco la scelta completa per tutta la famiglia per allietare la prima serata anche in casa in zona rossa!

Lunedì 15 marzo: reality ed attualità

• L’Isola dei Famosi: alle 21.20 su Canale 5. Al via la 15esima edizione del reality, cambio nella conduzione, dopo 5 anni ci sarà Ilary Blasi. Inviato Massimiliano Rosolino mentre come opinionisti vedremo Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

• Presa Diretta: 21.20 su Rai 3. Il programma di attualità condotto da Riccardo Icona toccherà un argomento delicato nella puntata dal titolo “Processo alla ‘Ndrangheta”. Si parlerà dell’inchiesta della Procura di Catania con l’operazione “Rinascita Scott” che segna un punto mai toccato nella lotta alle mafie.

• Quarta Repubblica: 21.20 su Rete 4. Con Nicola Porro si affronteranno i maggiori temi d’attualità del momento tra cui l’emergenza sanitaria con l’incremento dei positivi e le novità sulla campagna vaccinale. Spazio poi alla scena politica con la notizia dell’impegno di Giuseppe Conte al timone del M5S.

• 4 Ristoranti: 21.30 su TV8, Alessandro Borghese questa settimana ci porta in Emilia Romagna per decretare il miglior ristorante bottega di Parma. Concorrenti di questa puntata L’Osteria Golosia, il Ristorante Alfione, la Trattoria Scarica e la Xalumeria 3 portici. Posto d’onore della serata riservato agli anolini!

• Vite al Limite: a partire dalle 21.25 su Real Time tornano le storie drammatiche e di speranza dei pazienti del Dottor Nowzaradan. In questa puntata una delle storie più seguite, quella di Carrie Johnson.

Lunedì 15 marzo: film e fiction

Per la gioia di grandi e piccoli poi la prima serata dell’entrata in vigore delle nuove norme restrittive a causa della pandemia potrà essere allietata anche da alcuni film e fiction. Ecco tutte le proposte!

• Màkari: 21.25 su Rai 1, la nuova fiction con Claudio Gioè ambientata in Sicilia. L’episodio della serata si intitolerà “I colpevoli sono matti” e vedremo Saverio Lamanna in azione!

• Left Behind: 21.20 su Rai 2, film drammatico con Nicolas Cage nei panni del pilota Ray Steele che dovrà sciogliere il mistero che si cela dietro l’improvvisa sparizione di milioni di persone che lasciano solo i propri abiti. Steele proverà a salvare i passeggeri del suo volo mentre sua figlia Chloe cercherà sua madre e suo fratello.

• Red: 221.20 su Italia 1, film d’azione del 2010 con Bruce Willis. Un agente della Cia ormai lontano dall’ambiente, Frank Moses, diventa obiettivo di un gruppo di assassini. Sia lui che i suoi ex compagni di squadra devono essere eliminati perché ormai testimoni scomodi. Nel cast anche Morgan Freeman, John Malkovic, Helen Mirren.

• Donnie Brasco: 21.15 su La7, film drammatico del ’78 con Johnny Depp ed Al Pacino. Un’amicizia improbabile ma profonda nata tra un agente federale infiltrato ed un mafioso.

• Catwoman: 21.00 su 20 Mediaset film fantastico del 2004 con Halle Berry. Patience viene uccisa quando scopre che la sua ditta di cosmetici metterà in vendita un prodotto pericoloso: Risorgerà come donna-gatto e si vendicherà.

• Underworld- La ribellione dei Lycans: 21.20 su Rai 4, terzo capitolo della saga del film fantasy spiega l’origine della lotta tra licantropi e vampiri. Tutto è stato scatenato dall’amore probito tra Lucian il lupo mannaro e Sonja la vampira.

• Gufo Grigio: 21.10 su Rai Movie, film avventura del ’99 con Pierce Brosnan. Un cacciatore del Canada decide di cambiare vita proteggendo l’ambiente e solo dopo la sua morte si scoprirà che era un nobile inglese.

• The Walking Dead: 21.00 su Fox Hd, telefilm in 1’Tv stagione 10 episodio 19 dal titolo “One More”.

Non resta dunque che scegliere il programma che più ci aggrada per una serata da passare in serenità nonostante le nuove restrizioni!