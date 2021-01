Domenica in tv, il palinsesto del 24 gennaio di Rai, Mediaset, La 7 e altri

Ecco tutti i programmi e i film previsti per l’intrattenimento di domenica, 24 gennaio 2021, nei principali canali televisivi.

La domenica in tv sarà ricca di film e talk show, che come sempre terranno compagnia ai telespettatori italiani.

Tra questi spiccano Mina Settembre, Che Tempo Che Fa, Live – Non è la d’Urso, Schindler’s List, Doctor Strange e molti altri prodotti amatissimi dal pubblico.

Scopriamo cosa prevede il palinsesto tv!

Ecco cosa andrà in onda su Rai

Rai 1 ha previsto la trasmissione della nuova fiction con Serena Rossi, Mina Settembre, mentre su Rai 2 andrà in onda i primi due episodi della 3ª stagione di 9-1-1.

Dopo, il pubblico avrà modo di assistere a La Domenica Sportiva di Jacopo Volpi, che passerà in rassegna le principali partite di calcio svoltesi nella giornata di campionato.

Su Rai 3, come ogni domenica, andrà in onda il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa. Tra gli ospiti, vi saranno Anthony Fauci, Orietta Berti, Ornella Vanoni e Virginia Raffaele.

Tutta la programmazione di Mediaset

Manca poco alla Giornata della Memoria e su Rete 4 andrà in onda in anticipo il capolavoro di Steven Spielberg, Schindler’s List.

Su Canale 5, invece, un nuovo appuntamento con Live – Non è la d’Urso. Tra gli ospiti, vi saranno Alessandra Mussolini, Agostina Belli, Nicolò e Jacopo Zenga, Federico Fashion Style e la madre.

Su Italia 1 andrà invece in onda la pellicola con protagonista Benedict Cumberbatch, Doctor Strange.

Il palinsesto degli altri canali

Su La7 verrà trasmessa Non è l’Arena di Massimo Giletti, mentre su Rai 4 andrà in onda il film Before I Go to Sleep con Colin Firth e Nicole Kidman.

Su Rai Movie la programmazione prevede Un fidanzato per mia moglie con Geppi Cucciari, Luca e Paolo, Ale e Franz.

Mentre su Iris andrà in onda il film American History X con Edward Norton, su Paramount Channel vi sarà Mr. and Mrs. Smith.