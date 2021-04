Oggi in tv, 25 aprile 2021: il pomeriggio con Domenica In e...

Un pomeriggio intenso in una data speciale, ecco cosa ci riservano per oggi le due signore della tv Mara Venier e Barbara D’Urso!

Nel pomeriggio domenicale della tv non può mancare l’appuntamento con i due programmi più seguiti del palinsesto Rai e Mediaset.

Molti saranno gli ospiti famosi che vedremo oggi con storie inedite e dibattiti imperdibili. Chi vincerà la sfida tv di questa domenica: Barbara o Mara? Scopriamo tutto!

Oggi in tv: tutti gli ospiti di Domenica In

Nuova puntata dell’iconico programma della domenica pomeriggio con la signora della tv, l’amatissima Mara Venier. In onda a partire dalle 14 su Rai 1, il talk show di zia Mara ospiterà anche oggi un parterre di ospiti molto importanti per l’attualità e lo spettacolo del nostro Paese.

Si parlerà infatti della situazione pandemica in Italia, con l’intervento in studio del Ministro della Salute Speranza, del professor Fabrizio Pregliasco, del giornalista Aldo Cazzullo e della dottoressa Maria Rita Gismondo che interverrà tramite in collegamento.

L’attualità proseguirà poi con il caso della piccola Denise Pitone scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. In studio interverrà la mamma Piera Maggio, per fare il punto della situazione sulle ultime notizie emerse e continuare a tenere alta l’attenzione anche dopo la smentita dell’identità della ragazza russa che si pensava potesse essere la piccola Denise.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini&Donne (@uominiedonne_off_page)

Spazio poi allo spettacolo con la presenza della showgirl ed ex gieffina Elisabetta Gregoraci e di Rocìo Munoz Morales che tornerà questa settimana per presentare il suo romanzo 2Un posto tutto mio”.

LEGGI ANCHE –> Tutto su Rocìo Muñoz Morales: dalle terribili accuse all’amore per Raoul Bova

Sarà la volta poi di un’altra famosa ed amata attrice: Claudia Pandolfi che presenterà la fiction Rai in onda a partire dal prossimo 3 maggio 2021.

25 aprile 2021: a Domenica Live 4 ore di puro spettacolo

La domenica pomeriggio Mediaset ha “perso” l’appuntamento serale di Live – non è la D’Urso ma in compenso Barbara D’Urso ha riguadagnato la fascia intera pomeridiana a partire dalle 14.50 su Canale 5.

Il suo Domenica Live infatti si può sviluppare su 4 ore di programmazione ininterrotte, dando così la possibilità di presentare molti e diversificati argomenti inserenti l’attualità ed il mondo dello spettacolo.

Come sempre la D’Urso mantiene il più stretto riserbo su ciò che ha in programma per l’appuntamento ma alcune indiscrezioni sono trapelate. Nella prima parte si parlerà degli ultimi sviluppi della vicenda di Fabrizio Corona. Sarà mamma Gabriella ad intervenire infatti in studio per raccontare come sta vivendo Corona dopo la scarcerazione.

Nella seconda parte ci sarà la cantante Annalisa Minetti per presentare un dispositivo innovativo in grado di far percepire le immagini ai non vedenti.

Ritornerà inoltre il controverso ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Akash Kumar e fronteggerà gli attacchi che gli giungono dal mondo dei social e dai talk televisivi come accaduto anche a Domenica Live la scorsa settimana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea. (@emittentetrash)

E voi cosa vedrete nel pomeriggio domenicale? Continuate a seguirci per altre imperdibili anticipazioni sui vostri programmi tv preferiti!