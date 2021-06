Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” è molto apprezzata per le sue interviste. Sono molto belle e profonde, con ospiti soddisfatti di andare da lei in trasmissione.

Il talk show di Rai Uno, “Oggi è un altro giorno”, con la sostituzione di Caterina Balivo non ha mostrato segni di sofferenza, e continueranno ancora per tre settimane le dirette con Serena Bortone, una piacevole rivelazione per gli affezionati di Rai 1.

Leggi anche -> Una Vita, anticipazioni 2021: terribile FINE per Marcia!

Cambio di personaggio e di trasmissione

Infatti dopo aver lavorato per molti anni ad “Agorà”, la giornalista a piccoli passi è entrata nel pomeriggio degli italiani con i suoi modi garbati e gentili, con i quali ha portato a casa anche più di 2 milioni di spettatori al giorno.

Poteva apparire difficile in un primo momento la sostituzione della trasmissione della simpatica conduttrice campana, Caterina Balivo in “Vieni da me”. E se all’inizio si poteva pensare ad una incognita da superare, la trasmissione è passata a pieni voti anche grazie a lei, Serena Bortone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Bortone (@serenabortone)

Leggi anche -> L’Isola dei Famosi 2021, la finalissima: chi è il favorito e chi sbarca in Honduras!

Professionalità e competenza: il successo di Serena Bortone

La bravura nonché la professionalità della giornalista romana è stata ben visibile al grande pubblico anche qualche mese fa quando, colpita dal Covid 19, per una decina di giorni ha portato avanti il suo programma da casa.

In effetti la sua conferma per settembre parrebbe più che scontata con l’andata in onda dalle 14 alle 15.55, il momento in cui passerà il testimone alla seguitissima soap “Il paradiso delle signore”.

La stessa giornalista non ha potuto anticipare molto sull’argomento, ma ha dato dei brevi accenni nel corso di recenti interviste, lasciando ben sperare in una sua conferma a “Oggi è un altro giorno”.

Dunque non dovremo avere grandi stravolgimenti nei pomeriggi di Rai 1, tuttavia per essere certi dei palinsesti e delle conduzioni si dovrà attendere la pubblicazione ufficiale.