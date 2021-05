Tantissimi ospiti e sorprese ci aspettano nel programma di Serena Bortone: scopriamo chi ci sarà in questa nuova puntata speciale.

La nota conduttrice non perde mai occasione per stupire i suoi telespettatori: ci saranno degli ospiti inaspettati, una vera sorpresa.

Anticipazioni di Oggi è un altro giorno: Francesco Venditti

Oggi ci aspetta una nuova puntata sorprendente con la grandissima Serena Bortone, tantissime sorprese e ospiti super importanti.

Ovviamente come in ogni puntata non può mancare il grande paroliere Emidio Remigi, in arte Memo Remigi che ormai è un noto volto del programma di Raiuno, con il suo pianoforte.

Insieme a lui anche la cantante Jessica Morlacchi, che ogni volta incanta il pubblico con la sua voce stupenda.

Ma ci sarà anche un altro ospite davvero importante e si tratta di Francesco Venditti, uno degli attori italiani più talentuosi.

E’ divenuto maggiormente celebre in questo ultimo periodo grazie alla fiction Svegliati amore mio, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, sua madre.

Le sue capacità fanno dimenticare il peso del suo importante cognome, infatti Francesco è figlio del grande cantante Antonello Venditti.

Anticipazioni Oggi è un altro giorno: cast il Paradiso delle Signore

La conduttrice Serena Bortone ha fatto il colpaccio, è riuscita a portare nel suo splendido salottino degli ospiti davvero molto importanti.

Stiamo parlando di Roberto Farnesi, uno degli attori più conosciuti e amati della televisione, grazie al suo ruolo che interpreta come banchiere ed imprenditore chiamato Umberto Guarnieri, nella nota soap opera italiana.

Sempre direttamente dal Paradiso delle Signore, ci sarà Dante Romagnoli, nuovo personaggio de Il Paradiso delle Signore.

Il suo vero nome è Luca Bastianello che in poco tempo ha conquistato l’intero pubblico.

Non è finita qui perché a tenerci compagnia sarà presente anche Gloria Radulescu che interpreta la giovane Marta Guarnieri, lei è un volto importantissimo all’interno della fiction.

Ci aspettano tantissime sorprese, un appuntamento assolutamente da non perdere, tutti sintonizzati su Rai 1 alle 14.00 in punto.

