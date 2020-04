Oggetti che butteresti: come riciclarli in modo creativo?

Il riciclo creativo può dare una mano al nostro pianeta. Ecco come riciclare alcuni oggetti che solitamente butteresti.

Ci sono molti prodotti che solitamente butteresti, ma con del sano riciclo creativo ma non solo, possiamo recuperare cose che possono venirci utili nella nostra quotidianità. Potremo risparmiare dei sodi e nello stesso tempo, prenderci cura del nostro pianeta e perché no, divertirci per passare il tempo durante il confinamento.

Quattro oggetti che butteresti

Riciclare questi oggetti è un’operazione veloce e semplice, che ci permette come detto, di rispettare l’ambiente. Non dobbiamo smettere di farlo, bastano poche semplici mosse e potremo riciclare molto, avendo nuovi oggetti – come evidenzia anche NonSoloRiciclo.

Mozziconi di candela

Possiamo conservare la parte finale delle candele, chiamate volgarmente mozziconi. Si tratta di quella parte che spesso non viene sciolta o una parte finale senza stoppino. Possiamo anche utilizzare i loro vecchi contenitori, che possono essere dei bicchieri di vetro molto belli. Avremo bisogno solo di un pezzo di spago che dobbiamo legare ad uno stecco e posizionare sopra l’imbocco del contenitore. Sciogliamo i mozziconi delle candele, usando anche solo un microonde e versiamo la cera calda a partire dallo spago.

Sapone liquido dagli avanzi delle saponette.

Abbaiamo bisogno di pochi ingredienti:

Tre cucchiai di avanzi di sapone grattugiato o a pezzi

Mezzo litro d’acqua

Se volete profumare il sapone, poche gocce di olio essenziale

Fate bollire l’acqua in una casseruola, aggiungete i tre cucchiai delle saponette sbriciolate e fate sciogliere mescolando. Spegnete il fuoco e aggiungete l’olio essenziale se desiderate. Ora potrete far raffreddare e poi travasarlo nei pratici dispenser.

Bustine anti-umidità in gel silice

Queste bustine le possiamo trovare in oggetti che acquistiamo periodicamente. Conserviamo le bustine per salvare il nostro smartphone in caso d’incidenti con l’acqua. Togliamo la sim, la batteria se possibile e lasciamo immerso tutto nelle bustine per almeno 12 ore ma anche 48. Questo può aiutarci con vari tipi di dispositivi elettronici.

Scatole o cartoni

Qui la nostra fantasia è pienamente libera. Possiamo creare dei portadocumenti, cornici per foto, piccoli parti di mobilio, addirittura poltrone…il solo limite è la fantasia, perché gli scatoloni non mancano di certo in questo periodo.