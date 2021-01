Offerte H&M: MEGA sconti imperdibili con capi invernali e primaverili

Gli sconti di H&M continuano. Ecco 5 capi in saldo del brand che dovete assolutamente acquistare in questo periodo dell’anno.

H&M non ha ancora interrotto i suoi saldi. I clienti possono continuare ad approfittare di alcune imperdibili offerte su capi e accessori invernali e mezzo tempo.

I prezzi sono al ribasso ed è per questo che conviene approfittarne per rivoluzionare il proprio guardaroba in vista dei mesi in cui, si spera, le restrizioni verranno allentate.

Scopriamo insieme quali sono i 5 must have di H&M che conviene comprare in questo periodo di saldi.

1) Blazer kaki chiaro

Il mezzo tempo è il periodo ad hoc per le giacche. Questa in kaki chiaro si adatta a ogni tipo di outfit: è un modello sciancrato con colletto e revers. Il blazer è disponibile a 23,99 euro anziché 39,99 euro.

2) Stivali di pelle

Dei veri e propri must have sono anche gli stivali in pelle di coccodrillo. In stile anni ’70, sono degli evergreen dotati di tacco di 4,5 centimetri. Costano 79,99 euro anziché 149,00 euro.

3) Cappotto grigio

H&M non si smentisce mai con i suoi capi minimal. Il cappotto grigio proposto dal brand ha un taglio basic e veste largo soprattutto sui fianchi. Arriva al polpaccio ed è perfetto per chi adora lo sporty chic. Costa 48,99 euro anziché 69,99 euro.

4) Abito a fiori

Un altro capo adatto per il mezzo tempo è sicuramente il mini-dress fiorato in tessuto increspato. Ha un delizioso colletto alla coreana ed è disponibile a soli 8,99 euro anziché a 29,99 euro.

5) Tuta nera

L’ultimo capo d’abbigliamento proposto da H&M è una tuta nera smanicata in twill, dotata di spalline imbottite. In stile anni ’80, può essere abbinato sia a una giacca che a un cappotto. Costa 21,99 euro anziché 39,99 euro.

Approfitta anche tu degli ultimi sconti di H&M. I saldi sono disponibili nei principali punti vendita e sugli ecommerce online del noto brand.