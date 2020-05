Offerte di lavoro, Trenord cerca personale: mansioni e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro da Trenord che è alla ricerca di assistenti commerciali ed operatori di biglietteria.

Le offerte di lavoro di Trenord sono rivolte a 20 persone. Le candidature possono essere inviate entro il 27 maggio.

Trenord cerca personale

Le offerte di lavoro della Trenord sono rivolte a 20 persone. Una manna dal cielo in questo momento di grande crisi economica. L’azienda si occupa del trasporto su rotaie nella regione Lombardia e vede l’impiego di circa 4000. Le persone impiegate verranno impiegate nella direzione commerciale, nella vendita dei biglietti e nel customer care. Le candidature potranno essere inviate entro il 27 maggio.

Per poter passare le selezioni, i candidati verranno valutati dalla Trenord attraverso un percorso valutativo affidato ad un partner specializzato. Chi passerà la prima selezione, verrà assunto per un periodo di formazione. Successivamente, ci sarà l’assunzione entro la fine dell’anno 2020.

Come inviare la propria candidatura

Per poter inviare la propria candidatura è necessario essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Inoltre, è necessario conoscere la lingua italiana ma avere una conoscenza di base anche della lingua inglese. Chi si candida deve essere disposto a lavorare su turni e nei giorni festivi ma anche a spostarsi in tutta la Lombardia. Le figure ricercate devono essere in possesso di ottime doti comunicative poiché lavoreranno a contatto con il pubblico. Essere in grado di rapportarsi con il pubblico completa il profilo.

Le candidature potranno essere inviate attraverso il sito di Trenord compilando il form nella sezione Lavora con noi. Le candidature verranno accettate entro il 27 maggio.