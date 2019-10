Sei in cerca di lavoro? La Grimaldi Lines ricerca personale e tu potresti essere la persona giusta! Ecco come candidarsi.

Le offerte di lavoro per lavorare con una delle più grandi compagnie marittime non mancano, così come le figure ricercate a bordo e a terra. Scopriamo insieme quali sono e come candidarsi.

Le posizioni aperte di Grimaldi Lines

Hai sempre sognato di lavorare per una delle compagnie marittime leader? Ora la Grimaldi Lines apre delle posizioni aperte e invita tutte le persone che hanno dei requisiti fondamentali a inviare la candidatura.

Tra le tante figure professionali che ricercano, troviamo anche:

Commissario di bordo -> la figura ideale ha un diploma alberghiero, con conoscenza buona di minimo due lingue straniere e una esperienza lavorativa pregressa nel medesimo ruolo. La figura dovrà esser responsabile del settore logistico – alberghiero e coordinamento/organizzazione del personale di camera e cucina;

-> la figura ideale ha un diploma alberghiero, con conoscenza buona di minimo due lingue straniere e una esperienza lavorativa pregressa nel medesimo ruolo. La figura dovrà esser responsabile del settore logistico – alberghiero e coordinamento/organizzazione del personale di camera e cucina; Operaio meccanico -> la figura ideale ha una esperienza pregressa nel medesimo settore di riferimento e sarà addetto alla manutenzione con revisione dei motori e di tutte le parti correlate meccaniche atte ad un perfetto funzionamento. Necessaria anche la capacità di test, prove e risoluzione delle problematiche;

-> la figura ideale ha una esperienza pregressa nel medesimo settore di riferimento e sarà addetto alla manutenzione con revisione dei motori e di tutte le parti correlate meccaniche atte ad un perfetto funzionamento. Necessaria anche la capacità di test, prove e risoluzione delle problematiche; Garzone di camera -> la figura ideale ha una esperienza nel ruolo di minimo 18 mesi e deve aver frequentato un corso alberghiero. La persona assunta dovrà servire ai tavoli degli ufficiali e mettere a posto le cabine;

-> la figura ideale ha una esperienza nel ruolo di minimo 18 mesi e deve aver frequentato un corso alberghiero. La persona assunta dovrà servire ai tavoli degli ufficiali e mettere a posto le cabine; Raccomandatario Marittimo a Genova – > la figura ideale è dinamico, orientato al raggiungimento degli obiettivi e deve avere l’abilitazione per poter lavorare a questo ruolo. E’ richiesta una Laurea in economia – inglese ottimo e conoscenza del pacchetto Office.

Questi sono solo alcuni dei profili ricercati dall’azienda e si possono trovare tutti all’interno del sito ufficiale, nella sezione “Lavora con noi”.

Come candidarsi per un posto di lavoro alla Grimaldi Lines

La compagnia marittima oggi ha una flotta di 15 navi che ogni giorno accompagnano i passeggeri in Sardegna, Sicilia, Marocco, Grecia, Tunisia e Spagna.

La sede di Napoli ha dato il via a nuove assunzioni al fine di incrementare lo staff di terra e di bordo, in previsione di un allargamento del prossimo futuro.

Per candidarsi ad una delle posizioni aperte, basterà andare sul sito ufficiale e cliccare sulla figura di interesse per poi registrare dati personali e inviare il curriculum vitae completo nella sezione di competenza.