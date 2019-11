Offerte di Lavoro, Eataly assume 250 persone in Italia e all’estero

Offerte di Lavoro con Eataly che seleziona 250 persone da assumere in Italia e all’estero

Interessanti opportunità di lavoro per chi è alla ricerca di offerte di lavoro: Eataly è alla ricerca di 250 persone da inserire stabilmente nel proprio organico.

250 posti per varie figure professionali: cuochi, pizzaioli, addetti alla ristorazione ma anche esperti per attività di back office.

Scopriamo in questa guida di Letto Quotidiano come fare per candidarsi!

Eataly assume! Seleziona 250 persone in Italia e all’estero

Una delle più grandi aziende operanti nella distribuzione alimentare, sia in Italia che all’estero è alla ricerca di 250 dipendenti da inserire nel suo team.

Si ricercano varie figure professionali da assumere all’interno dell’organico: basta collegarsi al sito di Eataly nell’area dedicata alla selezione delle risorse umane per visionare che sono a disposizione 70 posti di lavoro in Italia e 190 all’estero, di cui 181 tra USA e Canada e 6 in Germania.

In Italia Eataly ricerca baristi da assumere nelle città di Trieste, Firenze, Bologna, Milano, Roma; a Trieste si ricerca un addetto alla ristorazione; a Torino, a Genova e a Milano si ricerca un addetto alle casse; a Genova, Milano, Bologna, Trieste, Torino, Pinerolo e a Roma si ricercano cuochi.

Nel capoluogo lombardo e a Trieste si ricerca un addetto all’enoteca.

Per la sede di Milano si ricerca uno stagista da impiegare nell’E-Commerce e a Firenze nell’ufficio grafica.

Eataly ricerca anche addetti al rifornimento degli scaffali a Trieste e a Bologna e addetti alla vendita a Roma.

A Milano, a Bari e a Pinerolo si ricercano addetti al reparto macelleria e posti vacanti per addetti alla panetteria sono ricercati nel capoluogo toscano, a Trieste e a Milano.

A Roma e a Milano si ricercano addetti alla pescheria e addetti ai salumi anche nelle sedi di Trieste, Firenze e Bari.

Per maggiori informazioni consultare le posizioni aperte collegandosi al sito di Eataly.

A tutti quanti in bocca al lupo!

Ti interessano altre opportunità? Ecco qui altre offerte da non perdere