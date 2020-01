Offerte di lavoro, Costa Crociere cerca 700 persone per le sue nuove navi

Nuova opportunità di offerte di lavoro con la Costa Crociere che cerca 700 nuove persone per le navi prossime al lancio

Offerte di lavoro da non lasciarsi sfuggire con la Costa Crociere che cerca sino a 700 persone, con tantissime mansioni differenti: ecco come candidarsi.

Nuovo personale e Recruiting Day

Per chi ha sempre voluto viaggiare e lavorare in mare, l’azienda leader per le crociere sta cercando nuovo personale per i 700 posti a disposizione. Le selezioni saranno attive per tutto il 2020 e ci saranno due modalità molto interessanti:

Corso di formazione – che è finalizzato all’assunzione – gratuito per 380 persone, con finanziamento dal Fondo Sociale Europeo

Recruiting Day con la selezione che si svolge direttamente sulle navi da crociera con la selezione di 320 profili che abbiano maturato una certa esperienza

Il Recruting Day è previsto – come prima data – per il 29 febbraio 2020 e durante quell’incontro la scelta sarà per:

13 addetti alle escursioni con conoscenza lingua tedesca o russa

15 animatori con conoscenza lingua tedesca, francese o spagnola

15 animatori per bambini con conoscenza lingua tedesca, francese o spagnola

10 fotografi con conoscenza lingua francese oppure tedesca

7 Chef de Partie

2 casari

10 responsabili dell’accoglienza

per tutte le figure è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Perché queste nuove assunzioni? Il tutto è collegato all’arrivo delle nuove navi che si chiameranno Costa Smeralda e Costa Toscana e che saranno in mare dal 2021. Queste navi saranno molto particolari nonché le prime in assoluto alimentate a gas naturale liquefatto per il totale rispetto dell’ambiente.

Per tutte le persone interessante che vogliono provare a candidarsi basterà iscriversi al sito di Monster e inviare il proprio curriculum aggiornato. Ci sarà una preselezione e poi il contatto per partecipare al Recruiting Day in base al profilo di ogni candidato.