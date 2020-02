Offerte di lavoro, cercasi medico per 135 persone: “Richiesta fiducia in sé stesso e pazienza”

Offerte di lavoro, cercasi medico per 135 persone: “Richiesta fiducia in sé...

Medico per 135 abitanti di un’isola

Lo si legge su The Guardian e sull’isola scozzese di Colonsay – Isole Ebridi situate all’interno – si cerca un nuovo medico di famiglia, meglio se in coppia e se anche la moglie esercita la stessa professione.

David Binnie e la moglie Jan Brooks stanno per andare in pensione e stanno cercando due persone che possano sostituirli, lasciando in eredità la cura di 135 abitanti dell’isola scozzese. Per fare in modo che i due dottori possano lasciare il lavoro con serenità, la ricerca di questa nuova figura è iniziata lasciando un annuncio di lavoro con quelli che dovranno essere i requisiti fondamentali.

Le persone di cui occuparsi saranno 135, numero degli abitanti di quest’isola ed è richiesto:

“grande spirito di avventura, carattere estroverso e fiducia in sé stesso”

Non si deve spaventare da un contesto “remoto” e comunque abbastanza “rurale” e avere una buona dose di sangue freddo per destreggiarsi ogni giorno tra le varie malattie e richieste. È bene sapere che in caso di emergenze, il trasporto di un paziente fuori dal contesto dell’isola richiede circa due ore di viaggio.

I consigli del vecchio medico che sta per andare in pensione

Il medico che sta per andare in pensione vuole occuparsi personalmente della scelta del suo sostituto e ci tiene a precisare alcuni dettagli fondamentali:

“a seconda delle condizioni meterorologiche ci vogliono magari ore prima di raggiungere l’ospedale. in quel lasso di tempo siamo noi a doverci occupare del paziente”

L’isola è collegata alla terraferma da un traghetto che ci mette due ore e mezza di navigazione. In casi estremi c’è anche un elicottero, che però sembra non essere così veloce nell’arrivare a destinazione: