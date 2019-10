Antisemitismo: è polemica su chi si è astenuto ovvero il centrodestra.

Oggi al Senato si è dato un importante segnale alla società italiana, a detta di Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. I voti favorevoli alla mozione sono stati 151, nessun contrario ma ben 98 astenuti, tutti appartenenti al centrodestra. Il motivo del voto è stato l’approvazione di una Commissione Straordinaria che contrasti i fenomeni quali violenza, intolleranza, antisemitismo, razzismo. Una mozione voluta fermamente dalla senatrice a vita Liliana Segre. Il motivo: la ricomparsa del linguaggio violento nei confronti delle minoranze (hate speech) soprattutto sui social.

Questa astensione è stata attaccata fortemente dal Pd che ha parlato di “scena vergognosa”. A quanto si legge da La Repubblica:

“una macchia indelebile per la nostra storia una macchia indelebile per la nostra storia parlamentare. Su questi temi non sono accettabili pelosi distinguo e manovre politiche di basso conio. L’astensione di tutto il centrodestra è un’offesa al Paese e alla sua coscienza e alla Memoria”.