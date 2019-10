Oceani, l’Unione Europea in prima linea per tutelarli: ecco cosa hanno deciso

Per la tutela degli Oceani, l’Unione Europea ha deciso di prendere 22 nuovi impegni e mette a disposizione una mappa interattiva delle iniziative promosse

Questi nuovi impegni hanno come scopo il rafforzamento della governace degli Oceani in chiave sostenibile. Per questi 22 nuovi impegni, sono stati stanziati 540 milioni di euro, allo scopo di poter avere una migliore governance degli oceani.

La UE ha adottato gli oceani in occasione dell’edizione 2019 della conferenza “Our Ocean”, che si è tenuta ad Oslo oggi e domani. In una sua nota la Commissione Europea, parla di azioni concrete da farsi entro il 2030. Si desidera conservare e usare in modo durevole le risorse marine.

Gli Ocean Tracker e la sostenibilità degli oceani

L’Ocean tracker altro non è che una delle prime iniziative, cioè la creazione di una mappa interattiva, in modo da poter monitorare l’evoluzione degli impegni già assunti da governi, imprese e Ong. Poter fare questo progetto, verranno impiegati di 10 miliardi di euro.

Poter vagliare la sostenibilità, richiede un approccio globale, agendo in modo trasversale ed internazionale, altrimenti gli sforzi di alcuni verranno vanificati.

Il commissario Karmenu Vella, responsabile per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca ha affermato che

“È giunto il momento di portare la governance degli oceani al livello successivo.”prosegue dicendo che” Con questa nuova serie di impegni e il lancio di The Ocean Tracker, l’UE dimostra la sua leadership nella sostenibilità degli oceani“

Migliorare in sostenibilità l’economia blu

Si deve spingere ed incoraggiare l’economia blu. Gli oceani sono il nostro futuro oltre che patrimonio comune come detto in una nota da Neven Mimica, commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo.

Nel futuro partenariato che si sta stipulando con i paesi Acp, quelli UE continueranno a lavorare come forza trainante internazionale. Gli Stati UE potranno promuovere la gestione sostenibile delle risorse marine, aiutando in questo modo l’economia blu.