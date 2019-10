Ocean Viking, “Sbarco a Pozzallo”: termine dell’odissea per i 104 migranti

Arrivata dal Viminale la conferma dell’accordo raggiunto per lo sbarco dei 104 migranti della Ocean Viking in mare a bordo dal 18 ottobre

Pare giunta al termine l’odissea dei 104 migranti a bordo della Ocean Viking ormai da 10 giorni. Il Ministero conferma che è stato raggiunto l’accordo con Francia e Germania per la ricollocazione.

La vicenda della Ong Ocean Viking

I 104 migranti tra cui 41 minori e 2 donne in gravidanza sono stati salvati in acque internazionali, a pochi chilometri dal porto libico il 18 ottobre.

Da allora la situazione è in sospeso, in attesa di una decisione sulla concessione di un porto sicuro per i migranti.

La Ong di SOS Mediterranéè e Medici Senza Frontiere ha diramato anche un appello agli Stati Membri dell’Unione Europea:

“Chiediamo di facilitare urgentemente l’assegnazione di un porto alla Ocean Viking”

Tale appello e altri successivi sono rimasti inascoltati, esponendo di fatto 104 persone ad una situazione di stenti e rischio per la salute sul ponte della nave per 10 giorni.

Lo sbarco dei 104 migranti previsto a Pozzallo

Molti gli appelli all’interno del mondo politico Italiano a partire da Matteo Renzi ha scritto su Facebook :

“Da 10 giorni la Ocean Viking è ferma in mezzo al mare. Ci sono 100 persone a bordo che soffrono. Vanno fatte sbarcare subito.”

Riconoscendo che però il tema dell’immigrazione è alquanto spinoso e c’è assoluta necessità di definire concretamente il progetto di aiuto in Africa, con apporto di medicine, lotta alla corruzione ecc..

Graziano Del Rio, Capogruppo Pd alla Camera sostiene il concetto:

” Siamo convinti che il governo presto metterà la parola fine a questa condizione che non è accettabile”,

Dal canto suo il leader della Lega Matteo Salvini aveva dichiarato:

“Sarebbe un’inaccettabile affronto per l’Italia se l’ Ocean Viking, nave Norvegese di Ong Francese, dovesse sbarcare per l’ennesima volta sempre e solo in Italia!”

E’ Notizia di poche ore fa che il Governo Italiano avrebbe infine raqgiunto un accordo per lo sbarco dei 104 migranti, ed il porto previsto sarebbe quello di Pozzallo

Il Viminale in una nota appena diffusa conferma: