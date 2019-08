Ocean Viking, Malta nega i rifornimenti: la Open Arms sfida l’Italia

La Ocean Viking è in mare e Malta gli nega tutti i rifornimenti, mentre l’altra Ong ora sfida l’Italia. Che cosa sta accadendo?

La sfida della Ocean Viking continua ed è intenzionata ad entrare in acque italiane, vista la negazione da parte di Malta anche per i rifornimenti.

Malta nega i rifornimenti alla Ong

La nave Open Arms con a bordo 121 migranti è ancora in acqua e sta attendendo di avere la conferma per una ricollocazione. Mentre dall’Italia è stata mandata una lettera da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini che vieta l’entrata in acque italiane, Malta ha deciso di non far loro avvicinare.

Un’altra storia però arriva dall’imbarcazione senza alcun migrante a bordo. Ora, come si evince dalla denuncia fatta dal portavoce della SoS Meditarranee – agenzia tedesca Dpa – sembra che Malta si rifiuti di rifornire carburante all’imbarcazione nonostante sembra ci fosse un accordo chiaro e ben definito.

Questa nave è partita il 5 agosto da Marsiglia e si è diretta nella aerea per il soccorso in Libia e sta cercando una valida alternativa, per ricevere del carburante il prima possibile.

La sfida della Open Arms verso l’Italia

Se da una parte abbiamo una imbarcazione in cerca di carburante, dall’altra ne abbiamo una carica di migranti bloccata da una settimana vicino alle coste di Lampedusa.

Ora lancia una sfida diretta, comunicando che se la situazione dovesse precipitare loro si vedono costretti:

“ad entrare in acque italiane”

Evidenziando una situazione a bordo molto complicata, sia a livello fisico e sia a livello psicologico per quello che hanno già subito precedentemente, in Libia.