Ocean Viking, la Ong punta verso l’Italia. Matteo Salvini: “State ben attenti…”

La Ocean Viking punta verso le coste italiane e Matteo Salvini lancia un tweet intimando loro di fare molta attenzione. Un altro caso Sea Watch?

Un nuovo caso migranti, con la Ocean Viking che si sta avvicinando alle nostre coste. Ma perché?

L’avvicinamento della nave Ong in Italia

Le Ong tornano a far parlare di sé, dopo le nuove imbarcazioni che sono state messe a disposizione e il lavoro che stanno svolgendo nelle acque del Mediterraneo.

Ora, una di queste navi Ong di Medici senza Frontiere – collega della Sos Mediterranée – stanno nuovamente per varcare le acque italiane. Questa imbarcazione batte bandiera norvegese e possiede un equipaggio composto da 31 membri ed è proprio lei che potrebbe nuovamente creare scontri come la Sea Watch e la Alex.

Sembra infatti che la Viking sia in avvicinamento verso le nostre coste ma non si ha ancora il numero preciso o notizie in merito ai migranti a bordo.

Le parole di Matteo Salvini

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha pubblicato un Tweet dove conferma l’avvicinamento dell’imbarcazione e intima loro di stare bene attenti.

Evidenzia che non verrà permesso – parafrasando – un infrangere di leggi o l’aiuto degli scafisti:

“chiunque stia ben attento perché non staremo fermi”

Dopo il caso di Carola Rackete e i precedenti, ora gli occhi sono sbarrati e l’attenzione è molto più attiva sui mari. Non ci resta che aspettare di sapere se arriveranno e quali le loro richieste.