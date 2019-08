Una situazione che non è più sotto controllo quella della Ocean Viking che ora chiede aiuto entro pochi giorni. Ecco gli aggiornamenti

C’è preoccupazione per i 356 migranti a bordo della Ocean Viking, e ora si chiede un intervento immediato prima che la situazione sfugga completamente di mano.

La situazione sulla Ong

La nave che sta sfiorando le coste maltesi e di Lampedusa ha al suo interno 356 migranti, salvati da tre differenti missioni. Se fino all’altro giorno al situazione sembrava essere tranquilla ora non è più così – infatti i viveri sono sufficienti per soli altri 5 giorni.

Il medico di bordo non ha nascosto la sua preoccupazione:

“ci sono persone le cui condizioni di salute stanno per diventare critiche al punto che poi si dovrà evacuare”

La distribuzione dei migranti

Nonostante non sia ancora stato dato un porto per tutte queste persone, ci sono dei rimpalli di responsabiltà tra i vari Stati dell’Unione Europea come Francia – che prenderebbe una quantità ingente di persone – Italia e Malta.

La Francia di Macron sarebbe pronta quindi ad ospitare tante persone ma non di far attraccare la nave al loro porto, mentre il Portogallo potrebbe ricevere sino a 35 migranti.

Per quanto riguarda l’Italia, come si evince dal TgCom24, il Sindaco di Lampedusa mostra la sua di preoccupazione:

“il centro di accoglienza è saturo ma se c’è da salvare qualcuno può attraccare”

Evidenziando che il problema di fondo si base su una responsabilità penale da giudicare poi sul campo e sul momento.

Ora si attende si sapere il destino di questi 356 migranti di cui 106 minorenni bloccati da 13 giorni nelle acque tra Italia e Malta.