Ocean Viking, 92 migranti salvati da un gommone: 19 i bambini non accompagnati

Ocean Viking, 92 migranti salvati da un gommone: 19 i bambini non...

Un nuovo salvataggio da parte della Ocean Viking, che ha soccorso 92 migranti che erano sopra un gommone in difficoltà. E ora dove sbarcheranno?

La Ocean Viking ha nuovamente compiuto una missione di salvataggio e ora a bordo ci sono 92 migranti in attesa di un porto sicuro.

I migranti salvati dalla Ong

La Ong ha messo in salvo 92 persone a largo della Libia: gli stessi si trovavano sopra un gommone affollatissimo e in condizioni disperate.

Secondo quanto emerso dall’equipaggio, i migranti sopravvissuti presentano un forte stato di ipotermia e sarebbero stati coperti da carburante durante le fasi di salvataggio. Una operazione che non è stata facile e ha presentato non poche difficoltà.

Come scrive la Sos Mediterranee su Twitter:

“92 persone appena soccorse fra cui donne incinte e bambini, da un gommone sovraffolatoa 30 miglia dalla libia. operazione complessa, ipotermia debolezza e ricoperti di carburante”

Dopo qualche ora l’organizzazione fa emergere alcuni dettagli: a bordo infatti ci sarebbero 32 minori non accompagnati: 10 hanno meno di 15 anni e c’è anche un bambino di 6 mesi a bordo.

Tra i sopravvissuti, fanno sapere, che ci sono anche 5 donne incinte. Ora si attende un porto sicuro e la comuncazione di dove far sbarcare queste persone che versano in pessimo stato.

I precedenti 39 migranti salvati sempre dalla Ong, sono sbarcati a Pozzallo – Sicilia, per poi essere trasferiti nei vari centri di accoglienza europei. La richiesta dell’equipaggio è quella di avere il prima possibile la comunicazione per far sbarcare queste 92 persone – tra cui molti bambini e donne incinte – al fine di metter loro al riparo.