Ocean Viking, 74 migranti salvati dalla Ong: “Erano su un gommone in difficoltà”

Ocean Viking, 74 migranti salvati dalla Ong: “Erano su un gommone in...

Un gommone in diffilcoltà con a bordo 74 persone è stato intercettato dalla Ocean Viking che ha recuperato tutti. Ora si attende l’assegnazione del porto sicuro

La Ocean Viking ha recuperato 74 persone che erano in balia del Mediterraneo, su un gommone in difficoltà. E ora cosa accade?

L’allarme lanciato da Alarm Phone

Ieri sera la piattaforma Alarm Phone ha lanciato l’allarme a seguito di una richiesta di aiuto, da parte di 74 persone a bordo di un gommone al largo della Libia:

“siamo stati avvertiti di una barca in pericolo con più di 70 persone a bordo”

La stessa piattaforma ha evidenziato di aver comunicato la posizione alla Guardia Costiera e la stessa Ong, che dopo poco ha risposto confermato che si sarebbe diretta verso la imbarcazione in difficoltà.

La situazione durante la notte è successivamente peggiorata perdendo ogni contatto alle ore 21.15.

I 74 migranti messi in salvo dalla Ong

Il gommone in difficoltà nelle acque del Mediterraneo, a pochi passi dalla Libia è stato raggiunto dalla Ong, mettendo in salvo 74 migranti in fuga.

Tra di loro comunicano che ci sono anche sei ragazzini minorenni con un messaggio su Twitter che ha dato la conferma del salvataggio, durante la notte:

“o.v. ha appena salvato 74 persone – con 6 minori – da un gommone in pericolo vicino ad un giacimento petrolifero. sembrano in condizioni stabili”

Insieme al post è stato pubblicato anche il video dei soccorsi, documentando tutto l’iter.

Ora si aspettano un porto sicuro e bisognerà verificare se l’accordo preso dei porti e assegnazioni verrà a questo punto concretizzato nelle prossime ore.