Ocean Viking, terzo salvataggio nella notte: a bordo ci sono 223 migranti

La Ocean Viking è arrivata al suo terzo salvataggio in mare e questo significa che ora a bordo ci sono 223 migranti in attesa di un porto sicuro

I due salvataggi della Ocean Viking

La Ong è in mare vicino alle coste libiche e sta effettuando numerosi salvataggi, arrivando ora a tre. Dopo aver salvato 92 persone in un primo salvataggio che riguardava un gommone in difficoltà con persone in fase di assideramento (tra cui molti bambini non accompagnati e donne incinte), la Ong ha salvato altri 59 migranti.

Quest’ultimi si trovavano nella stessa zona ed erano sopra una piccola imbarcazione di legno cercando di scappare dalla Libia. La notizia con l’allarme è stata data dalla Alarm Phone e poi la conferma del recupero su Twitter dalla stessa Ong.

Il terzo salvataggio nella notte

Terzo salvataggio nella oìnotte dove sono state salvate altre 72 persone che navigavano e scappavano sopra una imbarcazione sovraffollata e instabile.

Le persone ora a bordo della Ong salgono a 223 e sono a chiedere un porto sicuro: ci sono tantissimi bambini e donne, le condizioni del meteo non sono favorevoli e il freddo non aiuta la già particolare situazione.

Le parole di Matteo Salvini

Il leader della Lega si è interrogato in merito a questi nuovi salvataggi e si esprime diretto con una nota: