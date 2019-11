Ocean Viking, nuovo salvataggio di 30 persone: a bordo ci sono 125 migranti in attesa di un porto sicuro

La Ocean Viking ha compiuto un nuovo salvataggio e ora le persone a bordo sono 125. Dove sbarcheranno?

La Ong Ocean Viking è nuovamente a lavoro per intercettare tutti i migranti che possono avere necessità, mentre scappano dalla Libia.

Il salvataggio di 95 migranti

Visto il maltempo di questo periodo, l’afflusso dei migranti in fuga dalle coste libiche ha subito un rallentamento. Sino a ieri quando un gommone con all’interno 95 persone ha preso il largo della costa per poi trovarsi in difficoltà.

Immediata la richiesta di aiuto alla Alarm Phone, dove si evidenziava una perdita di aria dall’imbarcazione e il rischio di affondare in pochi minuti.

Grazie alla segnalazione da parte della Alarm Phone su Twitter e l’immediata risposta della Ong, le 95 persone sono state messe in salvo prima che potesse accadere una strage.

La stessa Alarm Phone ha postato un ringraziamento su Twitter, confermando che le persone a bordo del gommone in difficoltà erano state prontamente salvate prima dell’alba.

Nuovo salvataggio di 30 migranti

Oggi un nuovo salvataggio sempre al largo della Libia di altre 30 persone. Le stesse erano sopra una barca di legno e si sono trovati in serie difficoltà lanciando un sos.

Immediato il soccorso da parte della Ong che ora ha a bordo 125 persone, in attesa di un porto sicuro. In queste ore lo staff della Ong sta chiedendo un porto sicuro dove poter attraccare e far sbarcare in sicurezza le persone a bordo – anche per via del maltempo.

Si attende di sapere se si terrà conto della rotazione dei porti e della ripartizione tra i vari Stati Membri della Ue.