Ocean Viking, 104 persone a bordo: 40 minori e due bambini chiedono un porto sicuro

La Ocean Viking ha lasciato i 176 migranti a Taranto e oggi ne ha salvati altri 104. La maggior parte sono bambini e minori che ora chiedono un porto sicuro

Dopo che la Ocean Viking ha lasciato al porto di Taranto si è nuovamente diretta in zona libica e ha salvato altri 104 migranti. E ora?

I 104 migranti salvati dalla Ong

Solo l’altro giorno la Ong ha lasciato a terra 176 migranti, salvati in due step differenti e ottenendo l’assegnazione del porto sicuro di Taranto.

Tutte le persone a bordo sono state accolte nell’hotspot, curate e nei prossimi giorni si provvederà a smistarli in altri centri di accoglienza italiani.

Ora la Ong è nuovamente partita in acque libiche dove sono state salvate 104 persone, come si apprende in un loro tweet:

“gli equipaggi hanno appena salvato 104 persone da un gommone che distava 50 miglie dalla costa libica. Tra loro 10 donne con due bambini e 40 minori in totale”

Ora si attende un porto sicuro e la stessa Ong spera che la pratica sia veloce, come quella precedente.

Gli sbarchi fantasma al Sud Italia

Ma proseguono ininterrotti gli sbarchi fantasma non solo a Lampedusa, ma anche in altre Regioni italiane del Sud.

Anche sulle coste sarde sono state intercettate 15 persone, a bordo di un barchino che sono stati fatti arrivare a Sant’Antioco. Uno dei migranti presentava dei forti dolori addominali ed è stato prontamente portato al Pronto Soccorso. Questa mattina sono stati invece salvati 8 migranti che con un barchino hanno raggiunto Porto Pino.

A Lampedusa sono invece arrivate due imbarcazioni differenti, in autonomia: una con nove persone e l’altra con undici che sono state portate direttamente presso il primo hotspot a disposizione e meno affollato.