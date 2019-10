Ocean Cleanup, ecco la macchina che raccoglie la plastica dall’Oceano

Ocean Cleanup System 001/B è una macchina funzionante, in grado di raccogliere la plastica dall’oceano. Attualmente in funzione ed è un successo

La ong olandese Ocean Cleanup ha reso noto che il prototipo del loro macchinario per raccogliere il detriti di plastica, è funzionante. Questo macchinario attualmente funziona grazie alle migliorie apportate recentemente e lavora nel raccogliere i rifiuti di plastica del Pacific Trash Vortex.

System 001/B la macchina per raccogliere i detriti di plastica

La System 001/B finalmente funziona a pieno dopo 7 anni dall’annuncio della sua ideazione fatta dall’allora diciannovenne Boyan Slat e da un anno dall’effettivo varo. Attualmente System 001/B chiamata anche Wilson sta raccogliendo la plastica dell’isola di plastica nata dalle correnti oceaniche.

Ora questo lo sappiamo dal 2 ottobre, quando l’Ocean Cleanup ha dato l’annuncio. Dopo alcune riparazioni e migliorie è in grado di raccogliere i rifiuti di ogni dimensione, comprese le micro plastiche. Si tratta di un sistema studiato dagli ingegneri affiliati dell’organizzazione. Wilson è in grado di muoversi in maniera autonoma, che si muove seguendo le correnti naturali dell’oceano, in modo da raccogliere i rifiuti senza provocare ulteriore inquinamento.

Wilson è il secondo prototipo che è Vancouver a giugno, ma ha come scopo la riduzione dell’isola di plastica che si trova nel pacifico. Per preservare il secondo prototipo, si è lavorato per ridurne la velocità utilizzando un’ancora galleggiante paracadute. Si permette di far navigare i detriti più rapidi, senza danneggiare il prototipo.

Le successive sfide dell’Ocean Cleanup

L’ONG olandese Ocean Cleanup non si ferma qui, prevedono nuove sfide. Questo primo test andato a buon fine, danno una speranza sul raggiungimento degli obiettivi. Il System 001/B è in grado di raccogliere anche le micro plastiche, che sono quelle che maggiormente preoccupano gli scienziati perché entrano nella catena alimentare.

Questo è solo un inizio, per raggiungere gli obiettivi molto ambiziosi che il patron dell’ONG ha posto. Slat ha annunciato che si è iniziato a progettare un nuovo macchinario che si chiama System 002, che sarà in grado di ripulire delle grandi aree marine. Questo lavoro deve essere in grado di lavorare per lunghi periodi, tenendo trattenere i rifiuti di plastica raccolti, mentre resta in attesa di venir svuotato per avviare i rifiuti di plastica per riciclarli. Slat in una conferenza stampa ha affermato che il team ha dovuto risolvere moltissime sfide tecniche per arrivare ad avere un primo prototipo perfettamente funzionante. Ha proseguito elogiando il team