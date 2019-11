Nyv, chi è la cantante di Amici 19: infanzia, vita privata e curiosità

Chi è Nyv? Una dei nuovi concorrenti di Amici 19, che ha fatto il suo ingresso nel talent show di Canale 5 nel ruolo di cantante

Scopriamo tutti i segreti su Nyv, la giovane cantante classe ’97, tra i cantanti della nuova edizione di Amici 19, in onda da sabato 16 novembre 2019 su Canale 5.

Chi è Nyv

Nyv, è il nome d’arte che sta per Mirella Nyvinne Pinternagel, giovane ragazzi di origini tedesche e marocchine. Nasce a Lussemburgo, il 6 marzo del 1997. Dopo essere cresciuta a Domodossola, si trasferisce a Milano.

Sin da piccola coltiva la passione per il canto e gli strumenti musicali, in particolari la chitarra e il pianoforte.

Nel 2017 è arrivata a un passo dal Teatro Ariston proponendo il brano Spreco Personale, venendo eliminata nella seconda fase della serata finale di quell’edizione di Sarà Sanremo.

Nel 2018, invece, nel arriva al terzo posto nella seconda serata di Sanremo Giovani, alle spalle di Mahmood e i La Rua con Io Ti Penso. Con ha avuto la possibilità di esibirsi nei 5 continenti in occasione del tour denominato Sanremo World.

Nel 2019, a marzo, apre il concerto di Giuseppe Anastasi al Legend’s Club di Milano.

Oggi è una dei nuovi concorrenti che compongono la classe di Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale 5 giunto ormai alla sua diciannovesima edizione.

Vita privata e curiosità

Nyv è sempre stata una giovane volonterosa, che ha coltivato le sue passioni più grandi migliorando le proprie capacità da autodidatta.

Suona il pianoforte, la chitarra, il basso e l’ukulele. Il suo futuro è anche come cantautrice, visto che la giovane inizia a scrivere canzoni a 12 anni. Non ha mai studiato canto. Nyv sostiene che la sua vita ruoti intorno alla musica, che per lei è condivisione.

Una delle particolarità più simpatiche che coinvolgono la giovane, è il suo piacere provato nell’imitare le vocine dei cartoni animati.