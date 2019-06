Quando scoprirai alcuni degli ingredienti presenti nella Nutella, probabilmente smetterai di mangiarla ogni giorno a colazione e merenda.

Sei sempre stato in grado di evitare il senso di colpa quando spalmavi la Nutella sul tuo toast a colazione, in quanto non ti sei mai preoccupato della bontà di questo prodotto, anche perché è pubblicizzato quale cibo relativamente sano: puoi prendere la tua dose di cioccolato senza guadagnare i chili in più, o almeno così pensi.

Ma odiamo infrangere questa illusione: quando scopri, infatti, tutti gli ingredienti della Nutella, ti accorgi che non è così salutare. In realtà potresti star meglio mangiando un pasticcino per colazione.

Un barattolo di Nutella contiene solo cinque ingredienti:

cacao

olio di palma

nocciole

zucchero

latte scremato in polvere.

Gli inserzionisti dimostrano che si tratta di una deliziosa crema alla nocciola senza coloranti o conservanti artificiali, quindi ti senti sicuro nel mangiarla senza problemi, tutti i giorni, dandola anche ai piccoli di casa.

Quello che non dicono a priori, però, è che più della metà del barattolo è puro zucchero.

Nutella, gli ingredienti contenuti nel vasetto

L’etichetta nutrizionale afferma che ogni vasetto contiene 21 grammi di zucchero per 37 grammi di crema spalmabile. Quindi, il secondo ingrediente più utilizzato è l’olio di palma, che è grasso solido. Non c’è, in sostanza, molta nocciola.

Per promuovere un’alimentazione sana, Ferrero, la società che ha lanciato Nutella, ha dichiarato: “Una delle convinzioni nutrizionali fondamentali di Ferrero è che piccole porzioni aiutano le persone a gustare i loro cibi preferiti con moderazione”.

E poi ha aggiunto: “L’etichettatura di tutti i nostri prodotti consente ai consumatori di fare scelte consapevoli e contribuisce a garantire che la Nutella possa essere utilizzata nell’ambito di una dieta equilibrata“.

Se l’immagine sopra non vi spaventa più di tanto e vi consente comunque di mangiare la deliziosa crema al cioccolato, allora il consiglio è quello di ridurre le quantità e le porzioni, proprio basandoti sugli ingredienti Nutella.